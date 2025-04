Morto Max Romeo, leggenda del reggae

Nel 1969 pubblicò il suo album di debutto da solista, "A Dream". Seguì nel 1971 con l'Lp più politicamente impegnato "Let The Power Fall". Il Partito Nazionale Popolare, partito socialista democratico, scelse la traccia che dà il titolo al brano come sigla per le elezioni generali giamaicane del 1972. Nel 1976 presentò l'acclamato "War Ina Babylon" (suonato insieme alla band giamaicana Upsetters) che è considerato un classico dell'era roots reggae. Il disco conteneva le iconiche canzoni "Chase The Devil" (campionato in seguito da artisti come Prodigy, Jaz Z e Kanye West) e "War Ina Babylon". Nel 1978 si trasferì a New York e due anni più tardi fece i cori nel brano "Dance" dell'album "Emotional Rescue" dei Rolling Stones, e Keith Richards in seguito co-produsse e suonò nel disco di Romeo, "Holding Out My Love To You".