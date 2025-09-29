Logo Tgcom24
Claudio Baglioni apre a Lampedusa il "Grandtour - La vita è adesso"

Anteprima speciale del tour 2026 in uno dei luoghi del cuore del cantautore: "Mi sono commosso - ha detto - è stato il concerto più difficile della mia vita"

29 Set 2025 - 09:34
È partito dallo stadio comunale di Lampedusa, sabato 27 settembre, il “GrandTour - La vita è adesso" di Claudio Baglioni, il progetto musicale dal vivo che rappresenta il culmine delle celebrazioni del 40esimo anniversario dell’album 2La vita è adesso, Il sogno è sempre". Un appuntamento speciale ed esclusivo in un luogo di imprescindibile valore nella vita e nella carriera di Baglioni, che rappresenta l’inizio di un viaggio partito simbolicamente da quella terra di frontiera che segna l’estremità più a sud dell’Italia. "Cominciare da Lampedusa era quasi un obbligo morale - ha detto il cantautore - "Mi sono commosso in due-tre momenti, in particolare su Avrai, forse pensando al mio nipotino. Invecchiando si peggiora - ha detto una volta che le luci si erano spente -. È stato il concerto più difficile della mia vita". 

Un ritorno importante, che giunge a 15 anni di distanza dall’ultima tournée di Baglioni nei meravigliosi siti italiani outdoor. Questo viaggio non poteva che prendere il via in un luogo iconico come Piazza San Marco a Venezia, in apertura del prestigioso Festival della Bellezza, segnando così un debutto storico per l’Artista. Il percorso poi seguirà itinerari di grande interesse culturale e di valore storico, archeologico, artistico e paesaggistico, invitando gli spettatori a divenire protagonisti di un viaggio irripetibile attraverso la bellezza, l’incanto della musica e la forza di emozioni senza tempo.

Un’esperienza unica la cui visione richiama lo spirito dei Grand Tour, i lunghi viaggi d’istruzione e formazione che, a partire dal XVIII secolo, artisti, intellettuali e giovani aristocratici europei intraprendevano per accrescere la propria conoscenza dell’arte, della cultura e della Bellezza del continente, con l’Italia come meta privilegiata o, spesso, conclusiva. Le città d’arte disseminate nella Penisola diventavano tappe fondamentali per comprendere le radici della civiltà europea e lasciarsi ispirare dalla sua grandezza. Così come il Grand Tour trasformava profondamente chi lo intraprendeva, anche questi concerti scriveranno pagine indelebili sia per l’Artista, che si racconterà con la sua musica sui palchi immersi nella meraviglia di questi luoghi, sia per chi vi parteciperà, condividendo quei momenti unici, capaci di unire le persone e di creare ricordi incancellabili.

In questo “GrandTour”, Claudio Baglioni – accompagnato dall’intera formazione di 20 musicisti e coristi, che ha registrato, riunita in studio, la nuova edizione de “LA VITA È ADESSO, IL SOGNO È SEMPRE” – interpreta, per la prima volta, l’album nella sua interezza, unitamente all’esecuzione dei più grandi successi che hanno costellato i suoi 60 anni di carriera, pietra miliare della cultura popolare italiana.

LE DATE DEL "GRANDTOUR LA VITA È ADESSO" 2026

29 giugno VENEZIA, Piazza San Marco - Festival Della Bellezza

2 luglio VILLAFRANCA (VR), Castello Scaligero

3 luglio CODROIPO (UD), Villa Manin

4 luglio MAROSTICA (VI), Piazza Castello

5 luglio ESTE (PD), Castello Carrarese

7 luglio PISTOIA, Piazza Duomo

8 luglio GENOVA, Arena Del Mare - Porto Antico

9 luglio SORDEVOLO (BI), Anfiteatro Giovanni Paolo II

11 luglio CERNOBBIO (CO), Villa Erba

13 luglio BERGAMO, Fiera

16 luglio FIRENZE, Le Cascine - Prato Delle Cornacchie

17 luglio CATTOLICA (RN), Arena Della Regina

20 luglio POMPEI (NA), Anfiteatro Degli Scavi

23 luglio *SIRACUSA, Teatro Greco

26 luglio AGRIGENTO, Live Arena

28 luglio PALERMO, Teatro Di Verdura

31 luglio *TAORMINA (ME), Teatro Antico

  4 agosto ALGHERO (SS), Anfiteatro Ivan Graziani

  5 agosto CAGLIARI, Fiera Della Sardegna

16 agosto CASTIGLIONCELLO (LI), Castello Pasquini

17 agosto FORTE DEI MARMI (LU), Villa Bertelli

19 agosto TERMOLI (CB), Arena Del Mare

20 agosto BARLETTA (BAT), Fossato Del Castello

21 agosto FASANO (BR), Parco Archeologico Di Egnazia

22 agosto APRICENA (FG), Cava Dell'Erba

24 agosto CIRO' MARINA (KR), Arena Saracena

25 agosto ROCCELLA IONICA (RC), Teatro Al Castello

26 agosto SANTA MARIA DEL CEDRO (CS), Arena Dei Cedri

27 agosto PAESTUM (SA), Arena Dei Templi

29 agosto LANCIANO (CH), Parco Delle Rose

  3 settembre BRESCIA, Piazza Della Loggia

  5 settembre CERVERE (CN), Anfiteatro Dell'Anima

  6 settembre VIGEVANO (PV), Castello Sforzesco

  9 settembre MACERATA, Sferisterio

12 settembre CASERTA, Reggia Di Caserta - Piazza Carlo Di Borbone

TRENTO – a breve in vendita

SPOLETO (PG) – a breve in vendita

PARMA – a breve in vendita    

L'AQUILA – a breve in vendita

TORINO – a breve in vendita   

Sullo stesso tema