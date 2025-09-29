Claudio Baglioni apre a Lampedusa il "Grandtour - La vita è adesso"

È partito dallo stadio comunale di Lampedusa, sabato 27 settembre, il “GrandTour - La vita è adesso" di Claudio Baglioni, il progetto musicale dal vivo che rappresenta il culmine delle celebrazioni del 40esimo anniversario dell’album 2La vita è adesso, Il sogno è sempre". Un appuntamento speciale ed esclusivo in un luogo di imprescindibile valore nella vita e nella carriera di Baglioni, che rappresenta l’inizio di un viaggio partito simbolicamente da quella terra di frontiera che segna l’estremità più a sud dell’Italia. "Cominciare da Lampedusa era quasi un obbligo morale - ha detto il cantautore - "Mi sono commosso in due-tre momenti, in particolare su Avrai, forse pensando al mio nipotino. Invecchiando si peggiora - ha detto una volta che le luci si erano spente -. È stato il concerto più difficile della mia vita".