"La vita è adesso" di Claudio Baglioni rinasce dopo 40 anni

Il cofanetto comprende tre contenuti speciali, a cominciare dal libro d'artista di Emiliano Ponzi che trasforma le liriche di Baglioni in immagini di altrettanta straordinaria intensità. Ogni illustrazione è un invito a riscoprire lo spirito dell'album. Quadri istantanei che raccontano relazioni, sentimenti, gesti e fatti di vita quotidiana, in bilico tra desideri e ricordi. Include poi la versione del doppio vinile nero, comprensivo di booklet e una cartolina d'autore, siglata da Claudio Baglioni, in cui il tratto di Emiliano Ponzi s'intreccia con la firma autografa del cantautore, in una simbolica fusione dei due artisti e della loro arte, uniti in un messaggio di saluto e gratitudine verso il pubblico di ascoltatori.