Claudio Baglioni, dopo aver rimandato la partenza del "Piano di volo Solotris" per motivi di salute, annuncia il nuovo calendario dei concerti. Alcuni, inizialmente previsti nel 2024 fino all’11 gennaio 2025, non è stato possibile pianificarli in una nuova data, e anche alcune delle date del 2025 sono state posticipate o annullate. Il cantautore è stato costretto a rimandare il tour a causa di una epicondilite al gomito destro e di una artralgia da tendinopatia carpo-metacarpale bilaterale che lo hanno colpito, e che non gli avrebbero permesso lo svolgimento di un concerto one man show voce e altri strumenti.