Sicuro è invece che non tornerà come direttore artistico a Sanremo: "Già non volevo farlo il primo anno, poi ho fatto anche il secondo. Ma no, Sanremo è una super trasmissione televisiva e deve farla chi fa la tv". In passato c'è stata "qualche proposta di superconsulenza o direzione artistica, ma bisogna avere le capacità. Questo - sottolinea - è anche il Paese dei tanti ruoli, del tanto fumo e poco arrosto". Una preoccupazione che coinvolge anche la musica: "Ho timore che tanto della musica di oggi non resterà, è una qualità che non può restare, può interessare oggi ma non diventerà un classico, come molto del rap o trap, sono troppo legati al momento ma la vita cambia".