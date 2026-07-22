È morto Plas Johnson, il sassofonista dell'assolo della "Pantera Rosa": aveva 94 anni

pantera rosa, Plas Johnson © Getty
Il mondo della musica perde uno dei suoi protagonisti più riconoscibili. È morto a 94 anni Plas Johnson, il sassofonista jazz statunitense diventato celebre in tutto il mondo per l'assolo del tema musicale de "La Pantera Rosa". La notizia della scomparsa del musicista, avvenuta il 15 luglio, è stata diffusa dai media americani e dall'emittente radiofonica di Los Angeles KKJZ.
Una carriera lunga tra jazz, blues e rhythm and blues
Nato in una famiglia già legata alla musica, con un padre sassofonista professionista, Plas Johnson si avvicinò inizialmente al jump blues e al rhythm and blues prima di affermarsi come uno dei musicisti più apprezzati della scena jazz americana.
Nel corso della sua lunga carriera ha saputo muoversi con naturalezza tra esibizioni dal vivo e sessioni in studio, diventando un riferimento per numerosi artisti e produttori. Il suo talento lo portò a collaborare con alcune delle più grandi icone della musica statunitense, tra cui Frank Sinatra, Nat King Cole, Ella Fitzgerald e Barbra Streisand.
Il legame con The Wrecking Crew e la musica degli studi di Los Angeles
Oltre alle collaborazioni con grandi interpreti, Johnson costruì la propria reputazione anche grazie al lavoro come musicista di sessione. Fu infatti una delle figure associate a The Wrecking Crew, il celebre collettivo di strumentisti di Los Angeles che partecipò a moltissime registrazioni fondamentali della musica americana del Novecento.
La sua capacità tecnica e il suo stile lo resero una presenza molto richiesta negli studi discografici, dove contribuì alla realizzazione di numerosi brani durante il periodo d'oro della musica pop, jazz e soul.
L'assolo che ha reso immortale "La Pantera Rosa"
Il nome di Plas Johnson resta però indissolubilmente legato soprattutto a uno dei temi cinematografici più famosi di sempre: quello de "La Pantera Rosa". Fu lui a eseguire il celebre assolo di sassofono nella colonna sonora del film del 1963 diretto da Blake Edwards e interpretato da Peter Sellers nei panni dell'ispettore Jacques Clouseau.
La composizione porta la firma di Henry Mancini, che scrisse il brano pensando proprio alle caratteristiche musicali di Johnson. Il sassofono introduce il tema prima dell'ingresso dell'intera sezione di fiati, contribuendo a creare quell'atmosfera ironica e sofisticata diventata immediatamente riconoscibile.
Un tema cinematografico entrato nella storia
Il successo della musica composta da Mancini andò ben oltre il film. La colonna sonora de "La Pantera Rosa" conquistò tre premi Grammy e il tema principale è diventato uno dei motivi più celebri mai associati al cinema.
Pur essendo ricordato soprattutto per quei pochi minuti di assolo che hanno segnato la storia della musica per film, Plas Johnson lascia un'eredità molto più ampia, costruita attraverso decenni di collaborazioni, registrazioni e contributi alla scena musicale americana.