Il cantante ha raccontato di essere soddisfatto della propria condizione generale, ma di non sentirsi completamente a suo agio con le gambe. "Le mie gambe sono molto magre", ha confessato, spiegando che è una caratteristica che ha sempre avuto e che in passato gli ha creato qualche complesso. Con il passare degli anni, però, il musicista ha imparato ad accettarsi e a convivere con quelle piccole imperfezioni che, a suo dire, fanno parte della sua identità.