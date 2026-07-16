© Instagram | Lenny Kravitz, i look in pelle più iconici
© Instagram | Lenny Kravitz, i look in pelle più iconici
Il rocker ha spiegato perché indossa i suoi iconici leather pants anche durante l'allenamento: niente smartwatch, usa la vestibilità dei pantaloni come indicatore della propria forma fisica. E c'entra anche un consiglio di Denzel Washington
© Instagram | Lenny Kravitz, i look in pelle più iconici
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Lenny Kravitz non rinuncia ai suoi iconici pantaloni di pelle nemmeno quando si allena. Il cantante di Fly Away, oggi 62enne, ha raccontato in un'intervista a Men's Health il motivo dietro a una scelta che per molti potrebbe sembrare poco pratica, ma che per lui è diventata una vera filosofia di vita.
"Mi esibisco sul palco con pantaloni di pelle, denim o qualsiasi altro tipo di abbigliamento, quindi sono gli stessi pantaloni che indosso anche per allenarmi", ha spiegato l'artista. Una decisione che, secondo Kravitz, gli permette di essere sempre pronto a fare esercizio fisico in qualsiasi momento della giornata. "In questo modo posso allenarmi ovunque e in qualunque momento", ha aggiunto.
A differenza di molte celebrità che monitorano ogni allenamento con smartwatch e app dedicate, Kravitz preferisce affidarsi a un metodo decisamente più semplice. Il cantante utilizza infatti la vestibilità dei suoi pantaloni come indicatore della propria forma fisica.
"Posso capire tutto da come mi stanno i pantaloni", ha raccontato. "Se iniziano a essere un po' stretti, so che sto perdendo la forma". Un approccio che, ha rivelato, gli è stato suggerito da un amico d'eccezione: l'attore Denzel Washington. "Mi ha insegnato una frase che ripeto spesso: "I pantaloni non mentono, i pantaloni non mentono", ha spiegato Kravitz.
Nonostante venga spesso indicato come uno degli artisti più in forma del panorama musicale internazionale, Kravitz ha ammesso di avere ancora qualche insicurezza legata al proprio aspetto fisico.
Il cantante ha raccontato di essere soddisfatto della propria condizione generale, ma di non sentirsi completamente a suo agio con le gambe. "Le mie gambe sono molto magre", ha confessato, spiegando che è una caratteristica che ha sempre avuto e che in passato gli ha creato qualche complesso. Con il passare degli anni, però, il musicista ha imparato ad accettarsi e a convivere con quelle piccole imperfezioni che, a suo dire, fanno parte della sua identità.
Kravitz è noto da tempo per la sua disciplina in palestra e per uno stile di vita particolarmente attento al benessere. I suoi video di allenamento pubblicati sui social negli ultimi anni hanno spesso fatto il giro del web, mostrando sessioni intense e una forma fisica che molti fan faticano a credere appartenga a un uomo oltre i 60 anni.
E a quanto pare, parte del segreto potrebbe essere proprio la sua regola più insolita: continuare ad allenarsi con gli stessi pantaloni di pelle che indossa sul palco.
© Ufficio stampa | Lenny Kravitz per la capsule collection "Ray-Ban x Lenny Kravitz"
© Ufficio stampa | Lenny Kravitz per la capsule collection "Ray-Ban x Lenny Kravitz"