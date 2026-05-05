Harry Styles e Zoe Kravitz verso le doppie nozze a Londra e a New York
Il cantante e l'attrice starebbero programmando due date per il loro matrimonio per poter stare vicino alle rispettive famiglie
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Harry Styles e Zoe Kravitz sarebbero pronti a dirsi "Sì" e vogliono farlo in grande: la coppia avrebbe in programma ben due matrimoni. Lo riporta il tabloid Page Six, stando alle dichiarazioni di una fonte vicina alla famiglia Kravitz. Il fidanzamento ufficiale arriva dopo otto mesi dal primo avvistamento di Harry e Zoe a braccetto per le strade di Roma, con un diamante all'anulare di lei dal valore di 500 mila dollari.
Doppie nozze per stare vicino alle famiglie
La decisione di organizzare le nozze al quadrato deriverebbe dal desiderio della coppia di rendere felici le rispettive famiglie. "So per certo che Zoë vorrebbe fare qualcosa a New York per via di suo padre, quindi, semmai, ci saranno due matrimoni. Lenny Kravitz vive ancora nel centro di Manhattan, per cui le nozze potrebbero essere al Fouquet's Hotel. Se farà due matrimoni, uno sarà a Londra e uno a New York", riferisce a Page Six la fonte.
L'approvazione di papà Lenny
L'incontro fra Styles e Lenny Kravitz, inoltre, sarebbe andato molto bene. "So che Zoë ha organizzato l'incontro tra Harry e suo padre qualche tempo fa. Hanno fatto un vero e proprio incontro di presentazione. Ovviamente, Lenny adora Harry. Una cosa è certa: Zoë esce con chi vuole, ma se non va d'accordo con suo padre, alla fine verrà messa da parte", prosegue la fonte. Insomma, il cantante pare che sia stato accolto a braccia aperte dalla famiglia dell'attrice e secondo un'altra testimonianza a Page Six, Styles vorrebbe un figlio: "Lo ha confidato a tutti i suoi amici".
Una coppia indaffarata
I preparativi per questo matrimonio in grande sarebbero in corso. Nel mentre, la coppia segue le rispettive agende: Zoe è stata impegnata con il comitato di organizzazione per il Met Gala, di cui fa parte, mentre Harry darà il via il 16 maggio al suo tour mondiale Together Together, dopo tre anni di lontananza dalle scene.