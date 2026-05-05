L'incontro fra Styles e Lenny Kravitz, inoltre, sarebbe andato molto bene. "So che Zoë ha organizzato l'incontro tra Harry e suo padre qualche tempo fa. Hanno fatto un vero e proprio incontro di presentazione. Ovviamente, Lenny adora Harry. Una cosa è certa: Zoë esce con chi vuole, ma se non va d'accordo con suo padre, alla fine verrà messa da parte", prosegue la fonte. Insomma, il cantante pare che sia stato accolto a braccia aperte dalla famiglia dell'attrice e secondo un'altra testimonianza a Page Six, Styles vorrebbe un figlio: "Lo ha confidato a tutti i suoi amici".