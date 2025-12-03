Firenze Rocks torna con le stelle: Lenny Kravitz, Robbie Williams e Cure

Tre giorni alla Visarno Arena il 12, 13 e 14 giugno 2026: debutti assoluti per Lenny Kravitz e Robbie Williams, chiusura affidata ai Cure
Firenze si prepara a rialzare il volume. Dal 12 al 14 giugno 2026 la Visarno Arena tornerà a essere il cuore pulsante del rock internazionale, con un’edizione di Firenze Rocks che promette emozioni, energia e grandi ritorni. Sul palco, tre protagonisti capaci di attraversare generazioni e generi: Lenny Kravitz, Robbie Williams e The Cure.
Venerdì 12 giugno toccherà a Lenny Kravitz, per la prima volta assoluta al festival. Quattro Grammy Awards, oltre 50 milioni di dischi venduti, un tour mondiale dedicato al nuovo "Blue Electric Light" e la deluxe edition per i trent'anni di "Circus" raccontano un artista in piena rinascita creativa. Kravitz, da sempre simbolo di eleganza e libertà musicale, arriva a Firenze con un live pensato per fondere passato e futuro, chitarre e groove, soul e rock’n’roll in un unico, magnetico suono.
Il giorno dopo sarà la volta di Robbie Williams, altra prima volta assoluta alla Visarno Arena. Dopo aver ridefinito l’idea stessa di entertainer, l’artista inglese porterà a Firenze l’energia dei grandi numeri: 90 milioni di dischi venduti, 15 album al numero uno in Uk e un record assoluto di 18 Brit Awards. L’occasione è l’arrivo del nuovo album "Britpop", un titolo che sa di ritorno alle origini, a quell’universo musicale che negli anni Novanta lo vide protagonista di una generazione intera. I suoi live mescolano ironia, emozione e spettacolo puro, con una disinvoltura che resta il suo marchio di fabbrica. A Firenze promette uno show travolgente, tra grandi classici e nuove sonorità, in perfetto equilibrio tra passato e futuro.
A chiudere il festival, domenica 14 giugno, saranno i The Cure, una delle band più influenti della storia del rock. Attivi dal 1978, Robert Smith e compagni hanno riscritto l’immaginario dark e new wave, ispirando intere generazioni con un catalogo che non ha mai smesso di evolversi. Dal successo di "Disintegration" ai tour mondiali che hanno attraversato decenni, la band inglese ha costruito un rapporto unico con il pubblico, fatto di malinconia, intensità e poesia. Ogni concerto dei Cure è un viaggio emotivo, dove ogni nota diventa memoria collettiva. Non è la prima volta dei Cure al Firenze Rocks: nel 2019 avevano già conquistato la Visarno Arena con un live potente e nostalgico. Questa volta tornano per chiudere un’edizione che, già sulla carta, promette di entrare nella storia.
Ad aprire la giornata conclusiva, gli scozzesi Mogwai, pionieri del post-rock mondiale. Insieme a loro, The Twilight Sad, tra le band più intense e amate della scena alternativa britannica, e gli irlandesi Just Mustard, nuova promessa del rock sperimentale. Una combinazione che renderà l’ultima giornata un viaggio sonoro tra visioni e distorsioni, prima dell’arrivo dei Cure.
I biglietti dell’edizione 2026, così come l’abbonamento per tutte le giornate, saranno disponibili in prevendita tramite l’app ufficiale del festival dalle 13 di giovedì 4 dicembre 2025. Un appuntamento che i fan non vorranno perdere, visto che l’edizione promette il tutto esaurito in tempi record.