Firenze Rocks torna con le stelle: Lenny Kravitz, Robbie Williams e Cure

A chiudere il festival, domenica 14 giugno, saranno i The Cure, una delle band più influenti della storia del rock. Attivi dal 1978, Robert Smith e compagni hanno riscritto l’immaginario dark e new wave, ispirando intere generazioni con un catalogo che non ha mai smesso di evolversi. Dal successo di "Disintegration" ai tour mondiali che hanno attraversato decenni, la band inglese ha costruito un rapporto unico con il pubblico, fatto di malinconia, intensità e poesia. Ogni concerto dei Cure è un viaggio emotivo, dove ogni nota diventa memoria collettiva. Non è la prima volta dei Cure al Firenze Rocks: nel 2019 avevano già conquistato la Visarno Arena con un live potente e nostalgico. Questa volta tornano per chiudere un’edizione che, già sulla carta, promette di entrare nella storia.