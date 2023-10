Il musicista è tornato con un nuovo singolo che anticipa l'album in uscita il 15 marzo 2024

A 59 anni il rocker, uno dei più grandi sex symbol della nostra epoca, si mostra in ottima forma con un fisico scolpito e tonico in un video che è un tripudio di sensualità e energia graffiante.

Lenny Kravitz si spoglia per l'ultimo singolo inedito TK421 appena uscito e il suo nudo integrale nel videoclip che accompagna il brano manda la Rete in tilt.

Nel video, diretto dalla regista ucraina Tanja Muino, il musicista ammicca sfoggiando il suo corpo scultoreo senza veli o in pantaloni di pelle marrone e canotta effetto nude, in un alternarsi continuo di pura sensualità e rock esplosivo, mentre in bagno canta davanti allo specchio o è sdraiato nella vasca.



Per Lenny Kravitz il tempo sembra non passare, nonostante i fatidici 60 siano sempre più vicini. Il cantante ha sempre amato mostrare il suo fisico e non è la prima volta che i social si infiammano di fronte ai suoi muscoli da fare invidia a colleghi più giovani. Qual è il segreto del suo aspetto giovanile? L'artista qualche anno fa aveva rivelato: "Mangio prevalentemente cibo crudo, alimenti che sono vivi, vibranti, emettono energia".

Con TK421, brano dal ritmo incessante Lenny Kravitz ha annunciato l’arrivo del suo nuovo album "Blue Electric Light", che verrà rilasciato il 15 marzo 2024 e sarà il dodicesimo disco d’inediti per il rocker di New York, il primo da "Raise Vibration" del 2018. 12 tracce in cui l’artista ha suonato tutti gli strumenti, affiancato solo dal fedele chitarrista e collaboratore di lunga data Craig Ross.

Kravitz ha scritto e registrato l’album nel suo studio alle Bahamas, affermando, ancora una volta la sua maestria nel rock ‘n roll.