Lenny Kravitz e Jason Momoa insieme, gli uomini di Lisa Bonet infiammano i social

Zoe Kravitz, nuda come mamma Lisa per la cover di "Rolling Stone"... 30 anni dopo

La risposta di Momoa - Kravitz e Momoa si sentono parte della stessa famiglia, che ha al centro Lisa Bonet. L'attore ha infatti subito riposto agli auguri con tanti cuoricini e un dolce messaggio: "Ti amo ohana (famiglia in hawaiano). Mi manchi". I follower hanno apprezzato il gesto e si sono complimentati con entrambi per la maturità con cui gestiscono la loro famiglia allargata. Lenny ha subito replicato che la fusione tra le due famiglie è stata "facile e bella fin dal primo momento".

Due mariti da copertina - Sicuramente l'attrice ha buon gusto in fatto di uomini. La Bonet (famosa soprattutto per il ruolo di Denise nella serie tv "I Robinson") è stata infatti sposata con Lenny Kravitz dal 1987 al 1993 e i dal matrimonio è nata Zoe (attrice e cantante di successo). Dal 2005 è invece legata a Momoa (sposato nel 2017) e la coppia ha due figli: Lola e Nakoa-Wolf. L'attrice può quindi vantare un marito e un ex marito entrambi belli e selvaggi, per di più amici.... facile capire perché sia invidiatissima dalle donne.

