Ci vuole un fisco bestiale: a 56 anni Lenny Kravitz è sempre un sex symbol

A 56 anni Lenny Kravitz è ancora uno dei sex symbol più ammirati al mondo. Lo dimostra la copertina "Men’s Health", dove il rocker sfoggia invidiabili addominali e un fisico scolpito che pare essere stato congelato nel tempo. Nell'intervista Lenny ha raccontato di aver passato la sua quarantena da solo alle Bahamas, in compagnia di due cani. Ma dalle immagini pubblicate, non sembra che si sia lasciato esattamente andare durante il lockdown...

LEGGI ANCHE > Lenny Kravitz e Jason Momoa insieme, gli uomini di Lisa Bonet infiammano i social

Il magazine ha presentato sui social il numero di novembre con una dedica speciale al rocker: "A 56 anni Lenny Kravitz è ancora un Dio del rock e un padre divorziato che va davvero d’accordo con la sua ex. Non ha scelto di andare in isolamento, ma questo l’ha solo reso più forte".

Jeans attillati, cinturone, occhiali da sole, collana con pendente e una tavola da surf sotto il braccio. L'immagine postata sui social non è passata inosservata, mandando i fan in estasi e attirando migliaia di commenti pieni di stupore, apprezzamento e cupidigia.

Nell'intervista Lenny ha ricordato il giorno in cui è partito dalla Francia senza però immaginare che sarebbe rimasto bloccato a causa del Covid-19: "A marzo ho lasciato la mia casa a Parigi per trasferirmi alle Bahamas pensando che sarei rimasto lì per qualche giorno. Poi ha iniziato a circolare il coronavirus e sono rimasto bloccato sull’isola di Eleuthera, con una borsa da weekend, per cinque mesi e mezzo".

Lenny Kravitz conquista i fan: fisico bestiale sui social Instagram 1 di 7 Instagram 2 di 7 Instagram 3 di 7 Instagram 4 di 7 Instagram 5 di 7 Instagram 6 di 7 Instagram 7 di 7 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci Per Lenny Kravitz il tempo sembra non passare, nonostante le primavere siano già cinquantaquattro. Il cantante ha condiviso sui social una foto che lo vede ritratto a torso nudo in una camera da letto, mentre sfodera un addome scolpito e un fisico da fare invidia a colleghi più giovani. Qual è il segreto del suo aspetto giovanile? L'artista qualche mese fa aveva rivelato: "Mangio prevalentemente cibo crudo, alimenti che sono vivi, vibranti, emettono energia". Lenny è attualmente impegnato nel suo "Raise Vibration Tour 2019" che lo porterà in giro per il mondo fino a settembre. leggi tutto

TI POTREBBE INTERESSARE: