Lenny Kravitz lancia un appello per ritrovare i suoi occhiali da sole

Lenny Kravitz non si da pace. Il celebre cantante americano ha lanciato un appello su Twitter per ritrovare un paio di occhiali da sole che ha smarrito dopo il suo concerto allo Shrine Auditorium di Los Angeles il 21 settembre. “Hanno un incredibile valore affettivo per me”, ha scritto. “Sono vintage e appartenevano a un membro della mia famiglia. Spero di riaverli indietro”. Nel post ha allegato la sua mail, per essere contattato in caso di ritrovamento.