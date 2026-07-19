Anche la vita privata di Brian May è stata segnata da due legami importanti. Nel 1976 ha sposato Christine Mullen, dalla quale ha avuto tre figli: James, Louisa ed Emily. Il matrimonio si è concluso nel 1988. In seguito il chitarrista ha iniziato una relazione con l’attrice Anita Dobson, conosciuta soprattutto per il ruolo di Angie Watts nella soap britannica “EastEnders”. I due si sono sposati nel 2000 e da allora sono rimasti l’uno accanto all’altra anche nei momenti più difficili. May ha raccontato che Anita gli è stata particolarmente vicina durante i problemi di salute che ha dovuto affrontare.