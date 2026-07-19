Brian May, 70 anni nel segno dei Queen
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Brian May compie 79 anni, la stessa età che avrebbe Freddie Mercury se fosse ancora vivo. Il leggendario chitarrista dei Queen è nato il 19 luglio 1947 a Twickenham, nell’area sud-occidentale di Londra, e ancora oggi rimane uno dei musicisti più riconoscibili della storia del rock. Merito del suo suono inconfondibile, della Red Special costruita insieme al padre Harold e di brani diventati inni generazionali, da “We Will Rock You” a “The Show Must Go On”. Ma dietro i ricci e gli assoli c’è molto di più: uno scienziato, un attivista e un uomo che negli ultimi anni ha affrontato anche seri problemi di salute.
La Red Special non è una semplice chitarra, ma un pezzo della storia personale di May. Il musicista la realizzò da adolescente con il padre, utilizzando anche materiali recuperati, tra cui il legno di un vecchio camino. Quello strumento artigianale lo avrebbe poi accompagnato sui palchi di tutto il mondo, contribuendo a creare il suono monumentale dei Queen. Nel 2020 la rivista britannica “Total Guitar” lo ha incoronato miglior chitarrista di tutti i tempi. Un riconoscimento accolto con sorpresa dallo stesso May, che ha sempre spiegato di non considerarsi un virtuoso in senso tradizionale: il suo obiettivo, ha detto, è soprattutto “suonare con il cuore”.
Prima del successo con Freddie Mercury, Roger Taylor e John Deacon, May aveva intrapreso gli studi in fisica e astronomia. Abbandonata temporaneamente l’università per dedicarsi ai Queen, è tornato alla ricerca molti anni dopo e nel 2007 ha conseguito il dottorato in astrofisica all’Imperial College di Londra. La sua passione per lo spazio è stata celebrata anche con l’asteroide 52665 Brianmay, intitolato in suo onore. Un riconoscimento perfetto per un artista capace di alternare concerti negli stadi e progetti di divulgazione scientifica.
Anche la vita privata di Brian May è stata segnata da due legami importanti. Nel 1976 ha sposato Christine Mullen, dalla quale ha avuto tre figli: James, Louisa ed Emily. Il matrimonio si è concluso nel 1988. In seguito il chitarrista ha iniziato una relazione con l’attrice Anita Dobson, conosciuta soprattutto per il ruolo di Angie Watts nella soap britannica “EastEnders”. I due si sono sposati nel 2000 e da allora sono rimasti l’uno accanto all’altra anche nei momenti più difficili. May ha raccontato che Anita gli è stata particolarmente vicina durante i problemi di salute che ha dovuto affrontare.
Nel 2020, infatti May ha raccontato di essere stato colpito da un piccolo infarto e di aver subito l’inserimento di tre stent. Nel 2024 ha affrontato un altro momento delicato: un lieve ictus gli ha fatto perdere temporaneamente il controllo del braccio sinistro. Il chitarrista ha però rassicurato i fan ed è tornato a suonare. Vegano e impegnato nella difesa degli animali, May continua così a vivere tra musica, scienza e attivismo. A 79 anni, la sua Red Special non ha ancora smesso di farsi sentire.
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