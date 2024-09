Non è la prima volta che Brian May, 77 anni, deve affrontare problemi di questo tipo. Ancora peggio era stato nel 2020 quando era stato vittima di un attacco di cuore, dal quale si era poi ripreso pienamente. Questa volta il malore è stato meno forte ma non per questo meno preoccupante. "L'hanno definito un piccolo ictus e all'improvviso, di punto in bianco, non ho più avuto il controllo del braccio" dice nel video mostrando il braccio sinistro a favore di camera", per poi spiegare perché non ha voluto che la notizia si diffondesse subito. "Non ho voluto dire nulla in quel momento perché non volevo che si creasse qualcosa intorno, non voglio davvero compassione - afferma -. Per favore, non fatelo, perché ingombrerebbe la mia casella di posta, e lo odio. La buona notizia è che sto bene".