Brian May, incidente durante il giardinaggio: "Mi sono strappato il muscolo del sedere"

Anche un rocker può essere messo in difficoltà da qualche lavoretto domestico. Il chitarrista dei Queen Brian May ha postato su Instagram foto e video di una visita in ospedale alla quale è stato costretto da "una seduta un po' troppo entusiasta di giardinaggio". Il risultato è stato il grande gluteo "ridotto a brandelli", con conseguente dolore indicibile e impossibilità di camminare e stare in piedi per qualche giorno.

La foto con mascherina chirurgica a un primo impatto ha allarmato i fan che hanno temuto notizie peggiori. In realtà nel post May ha tenuto a tranquillizzare subito tutti spiegando che non si trattava di problemi legati al coronavirus. Ma piuttosto di un incidente domestico, tanto banale quanto dalle conseguenze dolorose. "In un attimo mi sono trovato in ospedale analizzato per capire quanto mi fossi fatto male" ha scritto May. "E' venuto fuori che ho fatto un lavoro accurato, qualche giorno fa e che non sarò in grado di camminare per un po' e nemmeno di dormire, se non con un bel po' di aiuto, perché il dolore non dà un attimo di tregua".

May ha quindi avvertito tutti che, avendo bisogno di riposo assoluto, sarebbe stato un po' in silenzio social. Un silenzio in realtà durato piuttosto poco visto che solo dopo poche ore ha pubblicato due video post, di tema politico, in cui si augurava che questa tragedia del coronavirus potesse servire almeno a cambiare la Gran Bretagna in meglio, sperando in un Paese basato sulla "compassione, la decenza e il rispetto per tutte le creature". Nel video May è apparso particolarmente provato e stanco, con la barba incolta e il capello più arruffato del solito.

