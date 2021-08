John Deacon compie 70 anni, da bassista dei Queen al ritiro a vita privata

Con Freddie Mercury, Brian May e Roger Taylor ha fatto la storia della musica. John Deacon , ex bassista dei Queen , si è da tempo ritirato a vita privata e il 19 agosto festeggia i suoi 70 anni lontano dai riflettori. Il fragile e schivo musicista ha dato l'addio alle scene nel 1997, incapace di superare la morte del frontman del band. Non presenziò neanche alla cerimonia di introduzione dei Queen nella Rock and Roll Hall of Fame, nel 2001, né è stato coinvolto nel progetto del biopic "Bohemian Rhapsody" .

Dopo la morte di Freddie Mercury nel 1991, John Deacon è salito sul palco con i Queen due volte. Per il concerto tributo a Mercury a Wembley nel 1992 e cinque anni più tardi eseguendo “The Show Must Go" con Elton John durante la cerimonia di apertura del Bejart Ballet a Parigi. In quell'occasione confidò a Brian May: "Non posso più suonare davanti a un pubblico. Non ce la faccio più". Anni dopo il chitarrista confessò: "Quando perdemmo Freddie è un po' come se avessimo perso anche John".

Si riunì ai suoi vecchi compagni solo nell'ottobre 1997 per la registrazione del brano "No-One but You (Only the Good Die Young)", incluso nell'album Queen Rocks. Da lì si ritirò ufficialmente dalla vita pubblica, e nonostante possa contare su un patrimonio stimato di circa 135milioni di dollari, continua a vivere nel quartiere londinese di Putney, nella stessa casa che ha acquistato con i primi soldi guadagnati e dove ha cresciuto i sei figli insieme alla moglie Veronica Tetzlaff, con cui è sposato da quarantasei anni.

Parecchi anni dopo in un'intervista al Sunday Express, il compagno Roger Taylor ha raccontato che Deacon non ha mai superato davvero la morte di Freddie e non è stato in grado di gestirlo. "John ha dato di matto e ha deciso che non poteva più sopportare di restare nel mondo della musica. Penso che sia una persona fragile". Il batterista ha spiegato aggiunto: "John è un sociopatico, ma noi rispettiamo la sua scelta. Non siamo più in contatto, tuttavia lui ci ha dato la sua benedizione per qualsiasi cosa io e Brian intendiamo fare con il marchio".

Poi in un’intervista del 2014, May e Taylor hanno rivelato che il loro ex compagno di band "si è completamente ritirato da qualsiasi tipo di contatto sociale", descrivendolo come "fragile". Nel 2020 Taylor era tornato sull'argomento raccontando che l’ultima volta in cui aveva visto Deacon risaliva al 2004.

Il musicista era entrato nei Queen nel 1971. Dopo un anno circa dalla formazione, i Queen non riuscivano ancora a trovare un bassista giusto e a loro congeniale. Dopo averne scartati diversi, finalmente arrivò l'incontro con un ragazzo timido e tranquillo che frequentava il corso di elettronica al Chelsea College di Londra. Deacon fu scelto perché era molto riservato e compensava bene gli eccessi degli altri tre. L'esordio con la band avvenne il 2 luglio del 1971 al Surrey College. Da lì, 15 album e un successo mondiale.