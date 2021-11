Freddie Mercury, un nuovo documentario svela come affrontò la morte

ansa

Le ultime parole e gli ultimi giorni della leggenda dei Queen, Freddie Mercury, saranno rivelati nel nuovo documentario della BBC, "Freddie Mercury: The Final Act", che andrà in onda a fine novembre. Secondo quanto riportato da Irish Mirror, tra le novità del filmato che attendono i telespettatori c'è la testimonianza di Anita Dobson, moglie di Brian May e amica intima di Freddie, che ricorda come il frontman della band si stesse preparando a morire già sei mesi prima della sua tragica fine, per complicazioni dovute all'Aids, e alcune sue tragiche parole: "Freddie mi disse: 'Quando non potrò più cantare, cara, sarà quello il momento in cui morirò'".