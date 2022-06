Scoperto un inedito dei Queen cantato da Freddie Mercury

Un brano inedito dei Queen cantato da Freddie Mercury è stato scoperto da Roger Taylor e Brian May . Il batterista e il chitarrista della band lo hanno confermato durante una intervista alla Bbc Radio 2. Uscirà entro l'anno e il titolo sarà " Face it alone ".

Non è la prima volta che viene pubblicata una canzone inedita dalla morte di Mercury, il 24 novembre del 1991. I Queen hanno infatti "spolverato" molti brani del loro frontman. Già nel 2014 è uscita la compilation "Queen forever", che comprendeva canzoni registrate negli Anni 80.

"Abbiamo trovato una piccola gemma di Freddie che avevamo dimenticato - ha detto Taylor - Ed è meraviglioso. In realtà, è stata una vera scoperta. Il brano è stato ritrovato nelle registrazioni realizzate durante la lavorazione dell'album The Miracle, pubblicato nel 1989".

May ha aggiunto che si nascondeva in bella vista: "L'abbiamo guardato molte volte e abbiamo pensato: 'Oh no, non riusciremo a salvarlo'. Ma il nostro meraviglioso team di ingegneri ha detto: 'Ok, possiamo fare questo e questo'. È stato come cucire insieme dei pezzi. È bellissimo. È commovente, un pezzo appassionato".

