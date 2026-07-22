Giovanni Allevi è stato ospite al Giffoni Film Festival di un incontro toccante e sincero. Il compositore filosofo e pianista, accolto da una standing ovation e tanti applausi, ha raccontato ai giurati il periodo più duro della sua vita, dalla diagnosi di mieloma multiplo alla degenza in ospedale, spiegando come la musica sia diventata un modo per non cedere alla disperazione, come è successo con lui e la composizione "MM22", un concerto per violoncello e orchestra, acronimo di mieloma multiplo 2022, anno in cui è arrivata la diagnosi. "Nel momento in cui mi sono sentito in bilico tra la vita e la morte mi sono chiesto: chi sono io? Sono questo dolore? Sono questa malattia? E ho intuito che dentro ognuno di noi c'è una dimensione invisibile che non viene toccata dal dolore. La sofferenza è la nuvola, ma io sono il cielo".