Francesca Chillemi va in scena al Giffoni Film Festival tra applausi, selfie e grande interesse di ragazzi e ragazze. L'attrice ha illustrato i suoi prossimi impegni televisivi, ha raccontato la propria esperienza sul set e ha sottolineato il valore dell'impegno personale nella costruzione di una carriera nel mondo dello spettacolo. "Ho seguito il mio istinto e la mia passione e ho avuto molte opportunità che mi sono state offerte. Ho partecipato a produzioni che hanno incontrato il favore del pubblico e che si sono radicate nel cuore degli spettatori".
Le novità di "Viola come il mare"
Da una parte c'è "Viola come il mare" che "è una storia che porto nel cuore. In autunno - ha spiegato l'attrice -andrà in onda la terza stagione e, come è già noto, interpreterò nuovamente il mio ruolo affiancata da un nuovo ingresso nel cast, l'attore argentino Rodrigo Guirao Díaz. Ciò che differenzia questa stagione dalle precedenti è la modalità con cui il mio personaggio si incontra con quello interpretato da Rodrigo: si tratta di una vicenda che nasce dall'amicizia e dal rispetto reciproco, improntata a una profonda complicità. Non posso rivelare ulteriori dettagli, ma sono molto soddisfatta di questo progetto".
Felicemente mamma
Sulla maternità, per la quale lo scorso anno non ha potuto presentarsi a Giffoni, Chillemi ha detto: "Un figlio ti distacca dal concetto di egoismo. Quando arriva un bambino nella vita non devi più pensare a te stessa, ma a una persona che provi a indirizzare e a cui devi insegnare certi valori. Non è per niente facile. Sono preoccupata e sbaglio tantissimo, come tutti. Amo le mie figlie follemente e le tratto sempre con estremo rispetto. La piccola ha dieci mesi, la più grande dieci anni. Ogni giorno cresco con loro. Sono la cosa più bella che abbia fatto nella vita".