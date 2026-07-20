Francesca Chillemi va in scena al Giffoni Film Festival tra applausi, selfie e grande interesse di ragazzi e ragazze. L'attrice ha illustrato i suoi prossimi impegni televisivi, ha raccontato la propria esperienza sul set e ha sottolineato il valore dell'impegno personale nella costruzione di una carriera nel mondo dello spettacolo. "Ho seguito il mio istinto e la mia passione e ho avuto molte opportunità che mi sono state offerte. Ho partecipato a produzioni che hanno incontrato il favore del pubblico e che si sono radicate nel cuore degli spettatori".