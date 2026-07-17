Lunedì 20 luglio, alle ore 12.10 presso la Sala Verde, spazio alla presentazione di “Effetto Domino” attraverso un laboratorio interattivo che, grazie anche alla presenza di una psicologa, proverà a stimolare il pubblico a condividere in tempo reale i propri vissuti e stati d'animo. Prodotto da Infinity LAB, con la regia di Marco Cortesi e Mara Moschini, il docu-reality esplora in 5 episodi alcune delle emozioni più complesse e universali ed è stato sostenuto da “Mediaset per il Futuro”, il progetto del Gruppo volto a sensibilizzare su temi di interesse sociale e ambientale.