Mediaset con tre appuntamenti in anteprima assoluta al Giffoni Film Festival
Un cortometraggio inedito, un restauro d'autore e il docu-reality sulle emozioni: ecco cosa non perdervi alla 56edizione della kermesse dedicata al cinema per ragazzi
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Mediaset rinnova la propria partecipazione alla 56esima edizione del Giffoni Film Festival con tre appuntamenti speciali che confermano l'impegno del Gruppo nella promozione della cultura, nella valorizzazione dei giovani talenti e nella diffusione di contenuti capaci di coniugare intrattenimento, educazione e attenzione ai temi sociali.
in Crescendo
Il primo appuntamento, in programma sabato 18 luglio alle ore 12.15 presso la Sala Truffaut, vede l'anteprima assoluta di “in Crescendo”, il nuovo cortometraggio realizzato da Mediafriends, l'Ente Filantropico promosso da Mediaset, Mondadori e Medusa e presieduto da Pier Silvio Berlusconi. Scritto e diretto da Fabrizio Montagner, “in Crescendo” racconta il percorso dell'Orchestra giovanile Quattro Ottavi, composta da ragazze e ragazzi dagli 11 ai 25 anni, nelle settimane che precedono l'esibizione conclusiva davanti agli ospiti della RSA “Girola” di Milano della Fondazione Don Carlo Gnocchi.
La Gabbianella e il gatto
Il secondo appuntamento celebra il ritorno di uno dei capolavori dell'animazione italiana, “La Gabbianella e il gatto” di Enzo d’Alò. A quasi trent’anni dall’uscita nelle sale, domenica 19 luglio alle ore 19.00 presso la Sala Lumière, Mediaset Infinity presenta in anteprima la versione restaurata del film, con la partecipazione dello stesso regista. La pellicola sarà disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity a partire dal giorno successivo.
Effetto Domino
Lunedì 20 luglio, alle ore 12.10 presso la Sala Verde, spazio alla presentazione di “Effetto Domino” attraverso un laboratorio interattivo che, grazie anche alla presenza di una psicologa, proverà a stimolare il pubblico a condividere in tempo reale i propri vissuti e stati d'animo. Prodotto da Infinity LAB, con la regia di Marco Cortesi e Mara Moschini, il docu-reality esplora in 5 episodi alcune delle emozioni più complesse e universali ed è stato sostenuto da “Mediaset per il Futuro”, il progetto del Gruppo volto a sensibilizzare su temi di interesse sociale e ambientale.
Infinity LAB è il laboratorio permanente di Mediaset Infinity dedicato a valorizzare il talento di filmmaker e case di produzione indipendenti.