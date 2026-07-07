Mediafriends sostiene il progetto Wwf per rafforzare la consapevolezza dei cittadini nella tutela e salvaguardia del territorio e del mare

La collaborazione cade nell'ambito delle iniziative per il 60° anniversario del WWF Italia e prevede una campagna di sensibilizzazione sui canali e sulle piattaforme social del Gruppo Mediaset in onda dal 12 luglio al 29 agosto, con l'obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza sull'inquinamento da plastica e da rifiuti e incoraggiare comportamenti responsabili. Inoltre, Radio R101 è la radio ufficiale dell'iniziativa "Adopt a Beach - Adotta una spiaggia".