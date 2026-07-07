Mediafriends sostiene il progetto Wwf per rafforzare la consapevolezza dei cittadini nella tutela e salvaguardia del territorio e del mare
L'iniziativa invita cittadini, famiglie, scuole e associazioni a partecipare alla tutela delle coste italiane
© Wwf
In occasione della Giornata Internazionale del Mar Mediterraneo dell'8 luglio, Mediafriends - Ente Filantropico promosso da Mediaset, Mondadori e Medusa e presieduto da Pier Silvio Berlusconi - promuove la campagna "Adopt a Beach - Adotta una spiaggia" del WWF Italia, un'iniziativa che invita cittadini, famiglie, scuole e associazioni a partecipare attivamente alla tutela delle coste italiane.
La collaborazione cade nell'ambito delle iniziative per il 60° anniversario del WWF Italia e prevede una campagna di sensibilizzazione sui canali e sulle piattaforme social del Gruppo Mediaset in onda dal 12 luglio al 29 agosto, con l'obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza sull'inquinamento da plastica e da rifiuti e incoraggiare comportamenti responsabili. Inoltre, Radio R101 è la radio ufficiale dell'iniziativa "Adopt a Beach - Adotta una spiaggia".
La spiaggia è la custode dei nostri momenti più belli: il luogo dove giochiamo, dove ci sentiamo campioni e dove ci innamoriamo. Salvaguardarla e tenerla pulita è un atto d’amore per preservare i luoghi della nostra felicità. Attraverso la piattaforma dedicata, https://adoptabeach.wwf.it/ si può partecipare al progetto: chiunque può conservare un tratto di costa, una spiaggia, un luogo del cuore, creare un proprio team e aderire alle attività di raccolta dei rifiuti, diventando protagonista di un impegno collettivo.
Con questa iniziativa WWF Italia e Mediafriends vogliono invitare tutti a partecipare e con il proprio contributo contrastare l'inquinamento marino, coinvolgendo le persone in una concreta attività di educazione civica: ogni dato registrato - dalla quantità alla tipologia dei rifiuti raccolti - sarà un tassello fondamentale per la ricerca, il monitoraggio e la salvaguardia del nostro mare.