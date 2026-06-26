Mediaset per il Futuro, la campagna per promuovere un utilizzo consapevole dei social media

Dal 28 giugno al 4 luglio, Mediaset lancia una nuova campagna di sensibilizzazione dedicata a un tema sempre più rilevante per la società: la dipendenza dai social media. Attraverso una campagna crossmediale diffusa su tutti i canali del Gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi, sulle piattaforme social, in radio, attraverso i circuiti Digital Out of Home e sul sito web dedicato https://mediasetinfinity.mediaset.it/perilfuturo, l'iniziativa invita il pubblico a riflettere sull'importanza di un utilizzo più consapevole ed equilibrato delle piattaforme digitali.
Con il claim "C'è molto di più oltre lo schermo", la campagna ricorda che i social sono strumenti preziosi per informarsi, condividere e restare in contatto con gli altri, ma che il loro utilizzo non deve sostituire le esperienze della vita reale.
L'iniziativa si inserisce nel percorso di responsabilità sociale promosso da Mediaset per il Futuro e conferma l'impegno dell'azienda nella promozione di una cultura del benessere e della consapevolezza digitale.