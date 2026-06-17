"Violenza di genere" il sostegno di Mediafriends al progetto di Caritas Italia nel nuovo episodio di Detto Contraddetto

La violenza di genere è una realtà che coinvolge donne, famiglie, comunità e luoghi di lavoro ogni giorno, e che richiede attenzione costante, ascolto e interventi concreti.

Il nuovo episodio di “Detto Contraddetto”, affronta questo tema attraverso le voci di chi lo vive e di chi opera quotidianamente per contrastarlo. Le testimonianze raccolte nel programma raccontano percorsi difficili ma possibili, mettendo in luce il valore dell’ascolto, della vicinanza e del sostegno nei momenti più delicati.

A parlare sono donne che hanno vissuto esperienze di violenza, professioniste impegnate nell’accoglienza e operatrici che accompagnano le vittime nel percorso di ricostruzione della propria autonomia. Le loro storie restituiscono la complessità del fenomeno e l’importanza di risposte capaci di partire dai bisogni reali delle persone. L’episodio dedica inoltre spazio al progetto “Ruth” di Caritas Italia, un’iniziativa che offre supporto concreto alle donne vittime di violenza e che Mediafriends, attraverso l’iniziativa realizzata in collaborazione con la Cassa dei Risparmi di Forlì e la mostra “Il Barocco il Gran Teatro delle idee”, sostiene.

Tra gli strumenti messi a disposizione dal progetto sono previsti: