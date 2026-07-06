Al Giffoni Film Festival oltre 100 film e sette anteprime

A Giffoni 55 c'è Paolo Sorrentino
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Centoquattro film in competizione da tutto il mondo, 75 registi internazionali presenti, sette anteprime e 17 eventi speciali, più di 100 ospiti, workshop dedicati a 200 aspiranti attori e attrici condotti da professionisti del settore, concerti, laboratori, fiabe per bambini: questo e tanto altro rappresenta il Giffoni Film Festival, in programma dal 17 al 25 luglio a Giffoni Valle Piana (Salerno). Grande attesa per le anteprime: Sunny Dancer, il 17 luglio, con il regista George Jaques e la protagonista Bella Ramsey; il giorno seguente L'Isola dei Ricordi, il nuovo lungometraggio d'animazione di DreamWorks Animation, diretto dal candidato all'Academy Award Joel Crawford e dal candidato ai Bafta Januel Mercado, e prodotto dal candidato all'Academy Award Mark Swift.
Per l'occasione, Giffoni accoglierà Sean Sexton. Arriva il 19 luglio, Greta e le favole vere, il nuovo film diretto da Berardo Carboni. Tra le novità al Giffoni Film Festival: Oceania (live action), l'evento cinematografico Disney dell'estate, e Becoming Her: Prima di diventare grandi. Il 20 luglio protagonista Minerva - La Scuola, mentre il 22 luglio sarà la volta di Paw Patrol - Missione dinosauri. Innumerevoli anche gli eventi speciali. Tra gli ospiti: Bella Ramsey, Sean Sexton, Matilda De Angelis, Fabrizio Gifuni, Massimiliano Caiazzo, Benedetta Porcaroli, Massimiliano Gallo, Lino Musella, Samuele Carrino, Enzo D'Alò, Carolina Crescentini, Sydney Sibilia, Michele Riondino.
Ci sarà anche uno spazio pensato per aspiranti attori e attrici. Si parlerà di come si costruisce un ruolo a partire dalla propria esperienza, di come si gestiscono le emozioni dentro e fuori dalla scena, di cosa significa abitare intellettualmente una storia e riconoscerne le sfumature più difficili da restituire. Spazio anche alla musica dal vivo. Per nove sere, 30 artisti si esibiranno in showcase live gratuiti in Piazza Fratelli Lumiere, tra questi: Francesco Gabbani, Sarah Toscano, Francesca Michielin, Nicolò Filippucci, Eiffel 65, serata speciale dedicata ai talenti campani il 24 luglio, in collaborazione con la Camera di Commercio di Salerno.
Torna, con un programma ancora più ricco e complesso, anche il Giffoni Sport, alla sua terza edizione. Tra i quaranta ospiti attesi figurano: Cristina Chirichella, Mattia Furlani, Alice Bellandi, Luca Dotto e Matteo Rivolta, Giacomo Galanda, Giulia Imperio, Andrea Zorzi e tanti altri. Ritorna per il quinto anno consecutivo anche il Giffoni Food Show, il format dedicato al mondo food & beverage. E ancora: fiabe, spettacoli e show aperti a tutti al Giardino degli Aranci e ogni sera cinema all'aperto con la rassegna Celebration Night.
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