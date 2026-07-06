Al Giffoni Film Festival oltre 100 film e sette anteprime

Centoquattro film in competizione da tutto il mondo, 75 registi internazionali presenti, sette anteprime e 17 eventi speciali, più di 100 ospiti, workshop dedicati a 200 aspiranti attori e attrici condotti da professionisti del settore, concerti, laboratori, fiabe per bambini: questo e tanto altro rappresenta il Giffoni Film Festival, in programma dal 17 al 25 luglio a Giffoni Valle Piana (Salerno). Grande attesa per le anteprime: Sunny Dancer, il 17 luglio, con il regista George Jaques e la protagonista Bella Ramsey; il giorno seguente L'Isola dei Ricordi, il nuovo lungometraggio d'animazione di DreamWorks Animation, diretto dal candidato all'Academy Award Joel Crawford e dal candidato ai Bafta Januel Mercado, e prodotto dal candidato all'Academy Award Mark Swift.