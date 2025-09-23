Monica Bellucci single, le prime parole dopo l'addio a Tim Burton

Monica Bellucci rompe il silenzio dopo l’addio a Tim Burton e le sue parole sono una vera e propria dichiarazione d’amore al regista con cui ha fatto coppia per tre anni. Intervistata da “Vogue Italia”, l’attrice ha detto: “Ci sono strade che, a un certo punto, si incrociano per un cammino che continua per sempre. La strada di Tim e la mia si sono incontrate per fare un percorso insieme e poi dividersi di nuovo. Ma finché avrò vita, Tim avrà sempre un posto unico nel mio cuore”.