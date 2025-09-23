Monica Bellucci single, le prime parole dopo l'addio a Tim Burton

Tim Burton con Monica Bellucci a Giffoni 55
© IPA
© IPA
Intervistata da “Vogue Italia” l’attrice dichiara: “Tim avrà sempre un posto nel mio cuore”
© IPA
Monica Bellucci rompe il silenzio dopo l’addio a Tim Burton e le sue parole sono una vera e propria dichiarazione d’amore al regista con cui ha fatto coppia per tre anni. Intervistata da “Vogue Italia”, l’attrice ha detto: “Ci sono strade che, a un certo punto, si incrociano per un cammino che continua per sempre. La strada di Tim e la mia si sono incontrate per fare un percorso insieme e poi dividersi di nuovo. Ma finché avrò vita, Tim avrà sempre un posto unico nel mio cuore”.
La storia d’amore tra Monica Bellucci e Tim Burton è iniziata nel 2022 e, fin da subito ha affascinato il pubblico. In ogni occasione pubblica, l’ultima è stata quest’estate al “Giffoni Film Festival” per l’anteprima della seconda stagione di “Mercoledì”, i due sono sempre apparsi affiatati, complici e innamoratissimi. "L'amore a sessant'anni è un incontro di anime", aveva detto la Bellucci quando ha ricevuto il Globo d'oro alla Carriera l’anno scorso.
“È con grande rispetto e affetto reciproco che Monica Bellucci e Tim Burton hanno deciso di separarsi”. Con questo comunicato affidato alla Afp il regista americano e l'attrice italiana hanno annunciato la loro separazione dopo tre anni d’amore. Tim Burton e Monica Bellucci sono sempre stati molto riservati e hanno vissuto la relazione lontano dalla luce dei riflettori, riservando le uscite di coppia solo per le occasioni ufficiali.
© IPA
© IPA
Commenti (0)