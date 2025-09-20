Monica Bellucci e l'addio a Tim Burton, come superare la fine di un amore a 60 anni

Gli esperti parlano di “gray divorce”: le separazioni dopo i 50/60 anni sono un fenomeno sempre più diffuso. Da dove ripartire? Puntando su tre aspetti. Innanzitutto è fondamentale curare il corpo: sonno regolare, camminate, alimentazione equilibrata riducono stress e ansia. Affidarsi alla rete sociale, poi, è fondamentale: amici, hobby, volontariato limitano l’isolamento. Ed è bene, poi, pensare alla sicurezza economica: pianificare pensioni e risparmi con un consulente dà stabilità e riduce le paure legate al futuro.