Dalla Cassazione arriva l'apertura ai patti prematrimoniali

La Cassazione ha sfatato definitivamente un tabù giuridico del passato. "Questa Corte ha riconosciuto piana validità all'accordo tra i coniugi che vogliano regolamentare i loro rapporti patrimoniali in casi di fallimento del matrimonio", si legge nella sentenza pubblicata il 21 luglio. I patti prematrimoniali, ma anche quelli stipulati nel corso della vita coniugale, sono quindi legittimi e attuabili in caso di separazione o divorzio. Si supera così quella visione paternalistica della famiglia del passato, che concepiva il matrimonio come un'istituzione di "ordine pubblico" e per questo non tollerava che marito e moglie "negoziassero" preventivamente sulla fine della loro unione. La visione della Cassazione oggi è diametralmente opposta e riflette un cambiamento profondo della società.