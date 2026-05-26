Due feste, una grande gioia. Anna Tatangelo e Francesca Chillemi hanno festeggiato, in due cerimonie separate, il battesimo delle rispettive figlie Beatrice e Amelia Smeralda. Negli scatti condivisi sui social si vedono amici e familiari della cantante e dell'attrice, riuniti per l'occasione. Accanto alle due donne, i rispettivi compagni, Giacomo Buttaroni ed Eugenio Grimaldi.
Il battesimo in rosa di Beatrice
Palloncini pastello, decorazioni floreali, biscotti rosa. È questo il tema del battesimo della piccola Beatrice, figlia di Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni. Appariscente e scenografica la torta a due piani con un orsacchiotto di zucchero a coronare il tutto. Negli scatti compaiono anche i parenti più stretti della cantante, tra cui i fratelli Maurizio e Giuseppe e la sorella Silvia.
La cerimonia in verde per Smeralda
Festa elegante anche per Francesca Chillemi, che a Napoli ha festeggiato il battesimo della figlia Amelia Smeralda, nata dalla relazione con Eugenio Grimaldi. L'ex modella ha rivelato in alcuni scatti un ricevimento dalla palette verde acceso.
Le rispettive storie d'amore
Dopo la relazione con Gigi D'Alessio, dal quale è nato il figlio Andrea, Anna Tatangelo si è legata a Giacomo Buttaroni, ex allenatore della Juniores Nazionale del Roma City FC. Il fratello della cantante aveva parlato pubblicamente della relazione durante un'intervista a DiPIùTv. "Lei lo ha già portato in famiglia, ce lo ha presentato e siamo tutti molto felici. È un ragazzo bravissimo, solare, spontaneo, educato". Ha poi aggiunto ironicamente: "E per fortuna non fa parte del mondo dello spettacolo, così non si confondono le cose".
Invece, Francesca Chillemi, dopo la fine della relazione con Stefano Rosso, ha ritrovato la felicità accanto a Eugenio Grimaldi, executive manager di Grimaldi Group. I due erano stati avvistati nell'estate 2024 a Capri. Amelia Smeralda è la loro secondogenita, dopo Rania nata nel 2016.