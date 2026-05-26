Dopo la relazione con Gigi D'Alessio, dal quale è nato il figlio Andrea, Anna Tatangelo si è legata a Giacomo Buttaroni, ex allenatore della Juniores Nazionale del Roma City FC. Il fratello della cantante aveva parlato pubblicamente della relazione durante un'intervista a DiPIùTv. "Lei lo ha già portato in famiglia, ce lo ha presentato e siamo tutti molto felici. È un ragazzo bravissimo, solare, spontaneo, educato". Ha poi aggiunto ironicamente: "E per fortuna non fa parte del mondo dello spettacolo, così non si confondono le cose".