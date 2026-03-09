A riportare la notizia è il direttore responsabile di Nuovo, Riccardo Signoretti. Ospite in una trasmissione tv il giornalista ha dichiarato che gli indizi puntano tutti nella stessa direzione. Secondo quanto rivelato, l'ex compagna di Gigi D'Alessio sarebbe pronta a risposarsi, stavolta con Giacomo Buttaroni, già padre della piccola Beatrice. L'annuncio sarebbe atteso a breve, con le nozze che sarebbero previste nei prossimi mesi: "entro l'anno", ha affermato il giornalista. Diversi gli indizi citati da Signoretti a supporto della sua tesi: "Il tour rinviato per stare vicino alla famiglia, l’anello mostrato nelle foto e le parole con cui la cantante ha più volte ribadito quanto il matrimonio conti per lei".