Anna Tatangelo, tutto pronto per il sì: "Nozze con Giacomo Buttaroni entro l'anno"
Secondo alcune indiscrezioni la cantante sarebbe pronta a convolare a nozze con il padre della piccola Beatrice
Anna Tatangelo sta attraversando un periodo felice della sua vita privata. Dopo il recente arrivo in famiglia della piccola Beatrice, sua secondogenita, ora la cantante ciociara sarebbe pronta a un nuovo emozionante capitolo: le nozze con Giacomo Buttaroni.
L'indiscrezione
A riportare la notizia è il direttore responsabile di Nuovo, Riccardo Signoretti. Ospite in una trasmissione tv il giornalista ha dichiarato che gli indizi puntano tutti nella stessa direzione. Secondo quanto rivelato, l'ex compagna di Gigi D'Alessio sarebbe pronta a risposarsi, stavolta con Giacomo Buttaroni, già padre della piccola Beatrice. L'annuncio sarebbe atteso a breve, con le nozze che sarebbero previste nei prossimi mesi: "entro l'anno", ha affermato il giornalista. Diversi gli indizi citati da Signoretti a supporto della sua tesi: "Il tour rinviato per stare vicino alla famiglia, l’anello mostrato nelle foto e le parole con cui la cantante ha più volte ribadito quanto il matrimonio conti per lei".
La storia
Dopo la rivelazione del presunto annuncio i fan sono impazziti, con molteplici post sui social dedicati al presunto matrimonio. Un entusiasmo legato non solo alla popolarità di Tatangelo e Buttaroni, ma anche al fatto che finora la coppia aveva cercato di mantenere un certo alone di mistero sul proprio futuro.
L'amore tra i due era stato infatti taciuto a lungo, con la cantante che non aveva svelato l'identità del suo compagno nemmeno quando aveva annunciato ai fan di essere in attesa della sua seconda figlia, Beatrice. La rivelazione era avvenuta sui social tramite la pubblicazione una foto dolcissima, nella quale la cantante si accarezzava il pancione. Nello scatto tuttavia appariva soltanto lei: di Buttaroni non c’era nemmeno l'ombra. Tatangelo aveva reso nota l’identità del misterioso compagno solo qualche tempo dopo e, sulla base delle indiscrezioni di Signoretti, sembra probabile che voglia agire in modo simile anche ora che la sorpresa da svelare potrebbe essere un matrimonio.