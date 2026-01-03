Anna Tatangelo di nuovo mamma: è nata Beatrice, la sua secondogenita

La dolce attesa era stata annunciata lo scorso giugno con un post su Instagram, in cui la cantante aveva condiviso uno scatto in bianco e nero del pancione accompagnato da parole intense e cariche di significato: "Oggi sei tu la mia scelta di libertà. Un altro nuovo inizio che la vita mi dona". Un messaggio che aveva emozionato i suoi follower e che oggi trova compimento con la nascita della piccola Beatrice.