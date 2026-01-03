Anna Tatangelo di nuovo mamma: è nata Beatrice, la sua secondogenita

La cantante ha dato alla luce la figlia avuta con il compagno Giacomo Buttaroni in una clinica romana
Fiocco rosa per Anna Tatangelo. La cantante è diventata di nuovo mamma: sabato 3 gennaio è nata Beatrice, la secondogenita, venuta alla luce in una clinica di Roma. L'annuncio è stato diffuso sul profilo social dell'artista e ha subito fatto il giro del web, suscitando grande affetto tra fan e addetti ai lavori.
La dolce attesa era stata annunciata lo scorso giugno con un post su Instagram, in cui la cantante aveva condiviso uno scatto in bianco e nero del pancione accompagnato da parole intense e cariche di significato: "Oggi sei tu la mia scelta di libertà. Un altro nuovo inizio che la vita mi dona". Un messaggio che aveva emozionato i suoi follower e che oggi trova compimento con la nascita della piccola Beatrice.
A dare il primo annuncio social della nascita è stato Maurizio, fratello della cantante, che ha condiviso una tenera storia su Instagram: una manina di neonata stretta tra due mani adulte, con la semplice dedica "Auguri amore di zio bellissima". Un gesto che racconta l'entusiasmo e la gioia di tutta la famiglia.
Beatrice è la figlia avuta dal compagno Giacomo Buttaroni e rappresenta per Anna Tatangelo un nuovo capitolo di vita. Per la cantante di Sora, che il prossimo 9 gennaio compirà 39 anni, si tratta infatti della secondogenita: è già mamma di Andrea, nato nel 2010 dalla lunga e nota relazione con Gigi D'Alessio.
Un momento di grande felicità per l’artista, che ha scelto di vivere questa nuova maternità con riservatezza, condividendo però con il pubblico parole autentiche e cariche d’amore.