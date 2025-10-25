Anna Tatangelo incinta, Giacomo Buttaroni la accompagna dal parrucchiere

Anna Tatangelo incinta al mare, le foto col pancione nudo
© Tgcom24
© Tgcom24
La cantante al settimo mese di gravidanza si fa “scortare” dal fidanzato
© Tgcom24
Anna Tatangelo è al settimo mese di gravidanza e da qualche settimana si è presa una pausa dagli impegni professionali per dedicarsi completamente a questa dolce attesa. Il settimanale “Oggi” ha sorpreso la cantante con il compagno, Giacomo Buttaroni, durante una passeggiata. Lui la accompagna dal parrucchiere e lei mostra le sue curve. I due diventeranno genitori di Beatrice.
La cantante di Sora, 38 anni, incinta del suo secondo figlio dopo Andrea, nato dalla relazione con Gigi D’Alessio, dedica la mattinata alla seduta di hair-styling: dal parrucchiere a Roma c’è anche il compagno Giacomo Buttaroni, ex calciatore, che presto la renderà madre della loro Beatrice e che la fa sentire amata e protetta. Le foto di “Oggi” li mostrano sorridenti e felici mano nella mano. “Anna Tatangelo e Giacomo sono innamoratissimi e lui non perde occasione per mostrarle la sua vicinanza” scrive il settimanale mostra le immagini in cui lui la ricopre di attenzioni scortandola fino nel negozio. Attende che lei faccia la piega e poi la accompagna a casa. I due da qualche tempo convivono nello stesso appartamento romano.
Anna Tatangelo ha annunciato di essere incinta con un post su Instagram. A corredo della prima foto che la immortalava con il pancino ha scritto: "Oggi sei tu la mia scelta di libertà. Un altro nuovo inizio che la vita mi dona. Io ti aspetto qui, per adorarti e proteggerti con tutta l’Anna che sono. Il nostro amore immenso sarà la sola risposta a tutte le domande".
Anna Tatangelo, 37 anni, e Giacomo Buttaroni, 29, fanno coppia da un anno e mezzo. Le prime paparazzate risalgono allo scorso autunno. Lui è un ex giocatore: è stato una promessa del calcio ma un infortunio ha interrotto la sua carriera in campo. Giacomo non ha abbandonato lo sport e oggi è il mister di una squadra juniores della Capitale. E’ stato proprio il figlio della Tatangelo, Andrea D’Alessio, l’inconsapevole Cupido della coppia: si allena infatti nel club sportivo Off Season Roma Eur, fondato proprio da Buttaroni.
© Tgcom24
© Tgcom24