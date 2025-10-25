Anna Tatangelo incinta, Giacomo Buttaroni la accompagna dal parrucchiere

Anna Tatangelo, 37 anni, e Giacomo Buttaroni, 29, fanno coppia da un anno e mezzo. Le prime paparazzate risalgono allo scorso autunno. Lui è un ex giocatore: è stato una promessa del calcio ma un infortunio ha interrotto la sua carriera in campo. Giacomo non ha abbandonato lo sport e oggi è il mister di una squadra juniores della Capitale. E’ stato proprio il figlio della Tatangelo, Andrea D’Alessio, l’inconsapevole Cupido della coppia: si allena infatti nel club sportivo Off Season Roma Eur, fondato proprio da Buttaroni.