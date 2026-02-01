Anna Tatangelo, l'annuncio spiazza i fan: concerti rimandati, sceglie la famiglia
Con un messaggio condiviso online, la cantante spiega il motivo del rinvio delle date live. Una decisione non semplice, che mette al centro la maternità
Anna Tatangelo ha scelto i social per comunicare una notizia importante ai suoi fan: i concerti previsti per la primavera non si terranno come programmato. Le date del tour sono state rinviate a fine anno, una decisione che ha colto di sorpresa il pubblico ma che l'artista ha voluto spiegare con parole profonde e cariche di emozione. "Non è stata una decisione facile, ma è quella giusta" ha scritto, lasciando trasparire un momento di grande riflessione personale.
Una pausa che nasce dal cuore
Alla base della scelta c'è un evento che ha cambiato la vita della cantante: la nascita della sua seconda figlia, Beatrice, venuta al mondo lo scorso gennaio dall'unione con il compagno Giacomo Buttaroni. Anna ha sentito il bisogno di rallentare e di concedersi tempo, lontano dalla pressione del palco, per vivere pienamente i primi mesi di maternità. Un'esigenza intima che ha prevalso sugli impegni professionali.
Il messaggio ai fan
Nelle sue storie Instagram, Tatangelo si è rivolta direttamente a chi la segue da anni, chiedendo comprensione e pazienza. Ha spiegato di aver imparato quanto sia importante, in certi momenti della vita, fermarsi e ascoltare se stessi. Allo stesso tempo, non ha nascosto il forte senso di responsabilità nei confronti del pubblico, sottolineando quanto quelle date rappresentino per lei qualcosa di speciale.
Uno spettacolo curato nei minimi dettagli
Il rinvio non è un addio, ma una promessa. Anna ha raccontato di voler tornare sul palco con uno show all'altezza dell’affetto ricevuto: più tempo per recuperare energie, preparare musica, coreografie e ogni dettaglio dello spettacolo. L’obiettivo è offrire ai fan un'esperienza autentica, che rispecchi la verità e la passione che da sempre mette nella sua musica.
Nuove date e informazioni sui biglietti
I concerti sono stati ufficialmente riprogrammati per l'autunno: Anna Tatangelo si esibirà il 17 novembre 2026 a Napoli e il 19 novembre 2026 a Milano. I biglietti già acquistati resteranno validi per le nuove date. Per chi non potrà partecipare, sarà possibile richiedere il rimborso tramite Ticketone dal 2 al 15 febbraio 2026.