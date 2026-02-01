Anna Tatangelo ha scelto i social per comunicare una notizia importante ai suoi fan: i concerti previsti per la primavera non si terranno come programmato. Le date del tour sono state rinviate a fine anno, una decisione che ha colto di sorpresa il pubblico ma che l'artista ha voluto spiegare con parole profonde e cariche di emozione. "Non è stata una decisione facile, ma è quella giusta" ha scritto, lasciando trasparire un momento di grande riflessione personale.