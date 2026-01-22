L'attrice ha vissuto mesi di grande apprensione: la nascita prematura di Amelia Smeralda ha reso necessario un periodo di ricovero per la bambina
Dietro il sorriso ritrovato di Francesca Chillemi si nascondono mesi difficili, segnati dall'attesa, dal silenzio e da una paura che ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Solo ora, a distanza di tempo, emerge il racconto di un periodo delicato vissuto dall'attrice dopo la nascita della sua seconda figlia, arrivata prima del previsto e costretta a trascorrere le prime settimane di vita in ospedale.
Da sempre molto riservata, Francesca Chillemi ha scelto di proteggere questo momento lontano dai riflettori. La conferma della nascita di Amelia Smeralda, figlia dell'attrice e del compagno Eugenio Grimaldi, è arrivata solo mesi dopo, con un post essenziale sui social: poche immagini di vita quotidiana e la manina della neonata, accompagnate dalla semplice frase "Ai giorni nuovi". Un messaggio discreto, in linea con il desiderio di tutelare la propria intimità familiare.
L'attrice ha dovuto affrontare una fase finale di gravidanza complessa. Lo scorso luglio, su indicazione dei medici, Francesca Chillemi ha sospeso ogni impegno professionale per osservare il riposo assoluto. Una precauzione necessaria che anticipava un parto arrivato prima del termine previsto.
La nascita prematura ha reso necessario un periodo di ricovero per la bambina, che è rimasta in ospedale per diverse settimane prima di poter tornare finalmente a casa, poco prima di Natale. Un'attesa carica di apprensione, che ha reso la gioia del ritorno ancora più intensa.
Superata la fase più delicata, la famiglia ha potuto ritrovare serenità nella villa affacciata sul Golfo di Napoli. Un momento vissuto con entusiasmo anche dalla sorella maggiore Rania, nata dalla precedente relazione dell’attrice con Stefano Rosso, che ha accolto con curiosità e affetto la nuova arrivata.
Le notizie sulla salute della bambina sono rassicuranti. Persone vicine alla coppia raccontano di una piccola vivace e determinata, dal carattere solare e combattivo. "Ha ereditato la bellezza della mamma e l’energia del papà" spiegano, confermando che oggi sta bene e cresce circondata dall’amore della famiglia.
Con il rientro al lavoro ormai alle porte - dal 2 febbraio tornerà sul set della terza stagione di "Viola come il mare" - dopo mesi di silenzio e preoccupazione, per Francesca Chillemi è finalmente tempo di guardare avanti.