Francesca Chillemi non ha mai fatto proclami sulla sua gravidanza definita “delicata” e ha vissuto la dolce attesa riducendo al minimo le uscite pubbliche. Dopo i rumor sul fatto che fosse incinta, ha mostrato per la prima volta il pancino sul red carpet del Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento. Poco dopo si è ritirata dalle scene con uno stop totale degli impegni di lavoro per dedicarsi al bebè che portava in grembo.