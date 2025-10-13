Francesca Chillemi è incinta del suo secondo bebé
L'indiscrezione: l’attrice e il compagno Eugenio Grimaldi genitori in anticipo
Francesca Chillemi è diventata mamma bis? Secondo le indiscrezioni, l’attrice avrebbe partorito in gran segreto la figlia avuta con il compagno Eugenio Grimaldi, rampollo della dinastia partenopea di armatori. La secondogenita della ex Miss Italia si chiamerebbe Amelia Smeralda e sarebbe nata prematura.
Secondo quanto riporta “Il Giornale d’Italia”, Francesca Chillemi avrebbe partorito in anticipo e la piccola Amelia Smeralda sarebbe “attualmente ricoverata nell’ospedale pediatrico a Roma, nella speciale unità di terapia intensiva neonatale. Si tratterebbe di una nascita pre-termine, tra il sesto e il settimo mese”.
Francesca Chillemi non ha mai fatto proclami sulla sua gravidanza definita “delicata” e ha vissuto la dolce attesa riducendo al minimo le uscite pubbliche. Dopo i rumor sul fatto che fosse incinta, ha mostrato per la prima volta il pancino sul red carpet del Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento. Poco dopo si è ritirata dalle scene con uno stop totale degli impegni di lavoro per dedicarsi al bebè che portava in grembo.
Francesca Chillemi ed Eugenio Grimaldi sono stati paparazzati per la prima volta a luglio 2024 dal settimanale "Gente", che li aveva sorpresi a Capri a bordo di uno scooter. Francesca Chillemi ha già una figlia Rania, nata nel 2016 dalla relazione con l’imprenditore Stefano Rosso, mentre Eugenio Grimaldi è papà di due bambini, Emanuele Filippo e Iliana, avuti dal precedente matrimonio con Veronica Resca.
