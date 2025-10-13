Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
People
Pre-termine

Francesca Chillemi mamma bis? Nata in segreto Amelia Smeralda

L'indiscrezione: l’attrice e il compagno Eugenio Grimaldi genitori in anticipo

13 Ott 2025 - 09:33
© Instagram

© Instagram

Francesca Chillemi è diventata mamma bis? Secondo le indiscrezioni, l’attrice avrebbe partorito in gran segreto la figlia avuta con il compagno Eugenio Grimaldi, rampollo della dinastia partenopea di armatori. La secondogenita della ex Miss Italia si chiamerebbe Amelia Smeralda e sarebbe nata prematura.

Leggi anche

Francesca Chillemi è incinta: l'attrice mostra per la prima volta il pancino

Francesca Chillemi a Capri, baci scatenati con il nuovo fidanzato

Parto prematuro

  Secondo quanto riporta “Il Giornale d’Italia”, Francesca Chillemi avrebbe partorito in anticipo e la piccola Amelia Smeralda sarebbe “attualmente ricoverata nell’ospedale pediatrico a Roma, nella speciale unità di terapia intensiva neonatale. Si tratterebbe di una nascita pre-termine, tra il sesto e il settimo mese”.

Leggi anche

Francesca Chillemi allo scoperto con il nuovo amore: foto con Eugenio Grimaldi

Francesca Chillemi a "Le Iene": "Ho imparato a conoscere le mie imperfezioni"

Il pancino sul red carpet

 Francesca Chillemi non ha mai fatto proclami sulla sua gravidanza definita “delicata” e ha vissuto la dolce attesa riducendo al minimo le uscite pubbliche. Dopo i rumor sul fatto che fosse incinta, ha mostrato per la prima volta il pancino sul red carpet del Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento. Poco dopo si è ritirata dalle scene con uno stop totale degli impegni di lavoro per dedicarsi al bebè che portava in grembo.

La storia d’amore della Chillemi e Grimaldi

 Francesca Chillemi ed Eugenio Grimaldi sono stati paparazzati per la prima volta a luglio 2024 dal settimanale "Gente", che li aveva sorpresi a Capri a bordo di uno scooter. Francesca Chillemi ha già una figlia Rania, nata nel 2016 dalla relazione con l’imprenditore Stefano Rosso, mentre Eugenio Grimaldi è papà di due bambini, Emanuele Filippo e Iliana, avuti dal precedente matrimonio con Veronica Resca.

Francesca Chillemi è incinta del suo secondo bebé

1 di 4
© verissimotv
© verissimotv
© verissimotv

© verissimotv

© verissimotv

francesca chillemi
gossip

Sullo stesso tema