Francesca Chillemi mostra la figlia per la prima volta: uno scatto intimo conquista i fan

Francesca Chillemi ed Eugenio Grimaldi formano una famiglia allargata. Lui, executive manager del Grimaldi Group e figlio dell'armatore napoletano Emanuele Grimaldi, è già padre di Emanuele Filippo e Iliana, nati dal matrimonio con Veronica Resca. Nel passato di Grimaldi c'è anche una prova durissima: nel 2017 ha affrontato un linfoma non-Hodgkin in fase avanzata. Un'esperienza che lo ha segnato profondamente e che oggi lo vede impegnato nel sociale, a contatto con famiglie e bambini che vivono situazioni mediche complesse.