Oltre alle ragioni prettamente familiari e affettive, dietro lo slittamento del "Sì" ci sono anche motivi logistici e un'agenda lavorativa particolarmente fitta. Francesca Chillemi è infatti una delle attrici più richieste del panorama televisivo italiano e nei prossimi mesi sarà impegnata su diversi set blindatissimi. Tra i progetti principali spiccano le riprese delle nuove stagioni di due serie quali "Viola come il mare" e "Che Dio ci aiuti", impegni che avrebbero reso molto difficile l'organizzazione e la gestione di un matrimonio in tempi brevi.