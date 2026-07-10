Francesca Chillemi, attrice ed ex Miss Italia e il compagno Eugenio Grimaldi, noto imprenditore del settore marittimo, hanno deciso di posticipare la data del loro attesissimo matrimonio. Una decisione di comune accordo non legata a una crisi di coppia: i due hanno infatti scelto di dare la priorità assoluta alla famiglia e, in particolare, alla loro secondogenita, Amelia Smeralda, nata a settembre 2025. Secondo il settimanale Chi, la coppia vorrebbe aspettare che la piccola cresca ancora un po', in modo che possa partecipare attivamente alla cerimonia e vivere insieme a mamma e papà un giorno così importante, rendendolo un ricordo memorabile per tutti.
Gli impegni sul set e la gestione logistica
Oltre alle ragioni prettamente familiari e affettive, dietro lo slittamento del "Sì" ci sono anche motivi logistici e un'agenda lavorativa particolarmente fitta. Francesca Chillemi è infatti una delle attrici più richieste del panorama televisivo italiano e nei prossimi mesi sarà impegnata su diversi set blindatissimi. Tra i progetti principali spiccano le riprese delle nuove stagioni di due serie quali "Viola come il mare" e "Che Dio ci aiuti", impegni che avrebbero reso molto difficile l'organizzazione e la gestione di un matrimonio in tempi brevi.
Una splendida famiglia allargata
La nascita della piccola Amelia Smeralda ha coronato l'amore tra l'attrice e l'imprenditore, andando a consolidare una bellissima famiglia allargata. Per Francesca si tratta della seconda maternità, essendo già mamma di Rania, nata nel 2016 dalla precedente e lunga relazione con l'imprenditore Stefano Rosso. Eugenio Grimaldi, dal canto suo, è padre di altri due figli nati dal matrimonio precedente con Veronica Resca: Emanuele Filippo e Ilaria, rispettivamente di 11 e 10 anni.
Un amore lontano dai riflettori
Nonostante la grande popolarità di lei e l'importanza nel mondo degli affari di lui, la storia d'amore tra Francesca Chillemi ed Eugenio Grimaldi, iniziata nel 2024, continua a essere vissuta all'insegna della massima riservatezza. Entrambi hanno sempre scelto di mantenere un profilo molto basso, proteggendo la propria sfera privata dal gossip. Anche la scelta di rimandare le nozze per concentrarsi sulla crescita della figlia conferma la loro volontà di dare precedenza alla concretezza degli affetti rispetto alla spettacolarizzazione della loro vita privata.