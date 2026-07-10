Nel carosello, la Mastronardi ha raccolto diversi scatti che la ritraggono su uno sfondo marittimo, tra i vicoli siciliani e in un bar per una colazione. Spunta anche una foto di un pranzo al ristorante in cui è taggato Pirounis. I due sono stati anche immortalati abbracciati mentre passeggiano lungo uno stabilimento, a conferma delle voci circolate a gennaio, quando diversi testimoni hanno visto la coppia a Firenze, durante una sfilata a Pitti Uomo.