Alessandra Mastronardi torna a far parlare di sé con un nuovo post su Instagram che ufficializza l'amore con l'imprenditore di origine greca Alessandro Pirounis. I due si stanno godendo un tranquillo soggiorno in Sicilia, dopo la visita a Taormina in occasione dei Nations Award, dove la Mastronardi è stata premiata. L'attrice, dopo essersi lasciata alle spalle l'esperienza de "I Cesaroni" e il matrimonio con Gianpaolo Sannino, sembra aver voltato completamente pagina, sia dal punto di vista professionale che sul piano della vita privata.
Passeggiate e pranzi in coppia
Nel carosello, la Mastronardi ha raccolto diversi scatti che la ritraggono su uno sfondo marittimo, tra i vicoli siciliani e in un bar per una colazione. Spunta anche una foto di un pranzo al ristorante in cui è taggato Pirounis. I due sono stati anche immortalati abbracciati mentre passeggiano lungo uno stabilimento, a conferma delle voci circolate a gennaio, quando diversi testimoni hanno visto la coppia a Firenze, durante una sfilata a Pitti Uomo.