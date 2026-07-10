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Alessandra Mastronardi e Alessandro Pirounis: la vacanza in Sicilia ufficializza l'amore

L'attrice 40enne, dopo la premiazione ai Nations Award di Taormina, si è concessa una vacanza con l'imprenditore 36enne

10 Lug 2026 - 12:56
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Alessandra Mastronardi torna a far parlare di sé con un nuovo post su Instagram che ufficializza l'amore con l'imprenditore di origine greca Alessandro Pirounis. I due si stanno godendo un tranquillo soggiorno in Sicilia, dopo la visita a Taormina in occasione dei Nations Award, dove la Mastronardi è stata premiata. L'attrice, dopo essersi lasciata alle spalle l'esperienza de "I Cesaroni" e il matrimonio con Gianpaolo Sannino, sembra aver voltato completamente pagina, sia dal punto di vista professionale che sul piano della vita privata. 

Passeggiate e pranzi in coppia

  Nel carosello, la Mastronardi ha raccolto diversi scatti che la ritraggono su uno sfondo marittimo, tra i vicoli siciliani e in un bar per una colazione. Spunta anche una foto di un pranzo al ristorante in cui è taggato Pirounis. I due sono stati anche immortalati abbracciati mentre passeggiano lungo uno stabilimento, a conferma delle voci circolate a gennaio, quando diversi testimoni hanno visto la coppia a Firenze, durante una sfilata a Pitti Uomo. 

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