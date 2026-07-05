Francesca Vecchioni sposa Sara: l’unione civile a Desenzano

Un sì celebrato in un contesto familiare e informale, tra emozione e ironia, per Francesca Vecchioni, scrittrice e attivista per i diritti umani, che ha ufficializzato la sua unione civile con la compagna Sara dopo circa sei anni di relazione. La cerimonia si è svolta nella casa di famiglia a Desenzano del Garda, seguita da un ricevimento in giardino con festa, musica e brindisi a bordo piscina. A rendere il momento ancora più particolare, la presenza del padre, il cantautore Roberto Vecchioni, protagonista di una parentesi ironica diventata virale sui social.