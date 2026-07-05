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Francesca Vecchioni sposa Sara: l’unione civile a Desenzano

La cerimonia si è svolta nella residenza di famiglia dei Vecchioni, in un contesto raccolto e informale. Il cantautore è stato protagonista di una parentesi ironica

05 Lug 2026 - 17:10
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Il matrimonio di Francesca Vecchioni © Instagram

Il matrimonio di Francesca Vecchioni © Instagram

Un sì celebrato in un contesto familiare e informale, tra emozione e ironia, per Francesca Vecchioni, scrittrice e attivista per i diritti umani, che ha ufficializzato la sua unione civile con la compagna Sara dopo circa sei anni di relazione. La cerimonia si è svolta nella casa di famiglia a Desenzano del Garda, seguita da un ricevimento in giardino con festa, musica e brindisi a bordo piscina. A rendere il momento ancora più particolare, la presenza del padre, il cantautore Roberto Vecchioni, protagonista di una parentesi ironica diventata virale sui social.

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 È stata la stessa Francesca Vecchioni ad annunciare l'unione attraverso un messaggio pubblicato sui social, accompagnato da un video che racconta alcuni momenti della giornata. Nel suo post, la scrittrice ha sottolineato come il matrimonio rappresenti un nuovo tassello del suo percorso personale, definendo Sara come il centro della propria vita affettiva e ringraziando tutte le persone che hanno condiviso con loro questo momento, dalle famiglie agli amici, fino all'amica Monica Cirinnà che ha officiato la cerimonia.

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Un passaggio particolare del suo messaggio è stato dedicato anche al significato dell'amore, raccontato come una scelta consapevole e condivisa, rivolta a chi continua a credere nelle relazioni e nella loro evoluzione nel tempo.

La cerimonia a Desenzano officiata da Monica Cirinnà

 L'unione civile si è svolta nella residenza di famiglia dei Vecchioni a Desenzano del Garda, in un contesto raccolto e informale. A celebrare il rito è stata Monica Cirinnà, ex senatrice del Partito Democratico, figura centrale nel percorso legislativo che ha portato nel 2016 all'introduzione in Italia delle unioni civili per coppie dello stesso sesso.

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Dopo la parte ufficiale, la giornata è proseguita con una festa all'aperto, tra musica, brindisi e momenti conviviali. Alcuni invitati hanno anche approfittato della piscina per un bagno finale, in un clima rilassato che ha accompagnato l'intero evento.

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 Tra i momenti più commentati della giornata c'è stato il dialogo tra Francesca Vecchioni e suo padre, Roberto Vecchioni, immortalato in un video pubblicato sui social. Il cantautore ha scherzato sul fatto che entrambi, padre e figlia, si siano sposati, raccontando con tono ironico la propria visione del matrimonio, descritto come una fase inizialmente entusiasmante ma destinata a trasformarsi nel tempo in qualcosa di complesso e imprevedibile.

Nel suo intervento, Vecchioni ha alternato battute e riflessioni, sostenendo che la felicità non derivi dall'assenza di difficoltà ma dalla capacità di attraversarle. La figlia ha risposto con complicità, condividendo la stessa idea di fondo, in un dialogo familiare che ha restituito il tono intimo e leggero della giornata.

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© Ansa

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La storia personale di Francesca Vecchioni

 Classe 1975, Francesca Vecchioni è già madre di due figlie gemelle, Nina e Cloe, nate nel 2012 da una precedente relazione con Alessandra Brogno. Dopo la fine della storia, le due ex compagne hanno mantenuto un rapporto improntato alla stima reciproca e alla collaborazione nella crescita delle figlie. L'unione con Sara arriva dunque dopo un percorso personale già articolato, segnato da esperienze familiari e affettive che oggi trovano una nuova fase di stabilità e condivisione.

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