Consapevole che l'attesa dei fan si concentrerà esclusivamente sui concerti, Liam ha invitato tutti a ridimensionare le aspettative e a vivere l'evento per quello che è: un'occasione unica per riascoltare i brani storici sul palco. Con la sua solita schiettezza, ha sintetizzato il suo pensiero dicendo: "Facciamo solo qualche concerto e godiamocela, grazie". Sul sound di un nuovo ipotetico album, Liam ha detto: "Mi piace pensare che suonerebbe ancora come gli Oasis e che non ci trasformeremmo in un gruppo che cerca disperatamente di stare al passo con i ragazzini, capito che intendo?".