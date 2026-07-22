Gli Oasis incantano Cardiff nella notte della reunion
© Dalet
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Liam Gallagher ha spento le speranze su un possibile ritorno degli Oasis in studio. Il frontman ha chiarito che non c'è alcun progetto per la realizzazione di un nuovo album con Noel, nonostante l'entusiasmo travolgente dei fan per la reunion del 2024 e il successivo tour "Live '25", rispondendo direttamente su X. La ragione principale dietro questa scelta, espressa con il consueto stile provocatorio e iperbolico di Liam, sta nell'enorme pressione mediatica. Gallagher ha dichiarato di non essere pronto a gestire le critiche nel caso in cui il disco non vendesse "100 milioni di copie nella prima ora" o se non venisse acclamato come un capolavoro assoluto. Il peso dei primi storici album della band, come "Definitely Maybe" e "(What's the Story) Morning Glory?", rende un potenziale nuovo progetto discografico un rischio per le aspettative sempre più alte.
Consapevole che l'attesa dei fan si concentrerà esclusivamente sui concerti, Liam ha invitato tutti a ridimensionare le aspettative e a vivere l'evento per quello che è: un'occasione unica per riascoltare i brani storici sul palco. Con la sua solita schiettezza, ha sintetizzato il suo pensiero dicendo: "Facciamo solo qualche concerto e godiamocela, grazie". Sul sound di un nuovo ipotetico album, Liam ha detto: "Mi piace pensare che suonerebbe ancora come gli Oasis e che non ci trasformeremmo in un gruppo che cerca disperatamente di stare al passo con i ragazzini, capito che intendo?".
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Nei mesi scorsi, Gallagher aveva annunciato sui social che fosse già pronto un nuovo album, per poi rivelare ai fan che si trattava di uno scherzo da lui organizzato, spegnendo di fatto ogni speranza. A seguire si sono rincorse altre voci, quando il cantante era stato visto fuori dagli Abbey Road Studios di Londra. Liam ha poi messo a tacere i rumor con una risposta secca a un fan incuriosito: "Canto canzoni, è quello che faccio". Niente nuovo album ma sì a nuovi concerti: di recente ha fatto intendere che gli Oasis si esibiranno a Roma, pare con doppia data, nel 2027.