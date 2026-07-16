Torna il Polifonic Festival, la nona edizione in Valle d’Itria dal 22 al 26 luglio

Il Polifonic Festival 2026 ha come tema “Sensory Bloom”, un invito a vivere l’esperienza come un’amplificazione consapevole dei sensi, in cui suono, luce e spazio diventano strumenti per intensificare la percezione e riportare l’ascolto a una dimensione diretta, fisica e immediata. Dopo l’apertura a Cala Maka, il primo show a Masseria Capece sarà il concerto di Voices From The Lake, il progetto di Donato Dozzy e Neel tra le realtà più influenti della ricerca elettronica contemporanea. Il live è in programma giovedì 23 luglio. Quest’anno ad accompagnare Polifonic, tra le altre, ci sarà l’installazione site specific "The Lightning Tower" realizzata dall’artista Pepemaniak.