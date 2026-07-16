Torna il Polifonic Festival, la nona edizione in Valle d’Itria dal 22 al 26 luglio

© Polifonic Festival
Torna in Valle d’Itria il Polifonic Festival: la nona edizione si terrà infatti dal 22 al 26 luglio 2026 e sono previsti oltre 70 artisti. Inoltre porterà con sé una novità: ci sarà infatti il quinto palco del festival, Echoes Stage, nato in collaborazione con il broadcaster di riferimento internazionale per la musica club ed elettronica sperimentale Rinse FM France. Il nuovo palco farà il suo debutto nel corso del weekend all’interno della Masseria Capece: pensato come un ambiente più meditativo rispetto all’energia degli altri stage, Echoes Stage si muove tra downtempo, dub, ambient e sonorità psichedeliche.
Il tema dell’edizione 2026
Il Polifonic Festival 2026 ha come tema “Sensory Bloom”, un invito a vivere l’esperienza come un’amplificazione consapevole dei sensi, in cui suono, luce e spazio diventano strumenti per intensificare la percezione e riportare l’ascolto a una dimensione diretta, fisica e immediata. Dopo l’apertura a Cala Maka, il primo show a Masseria Capece sarà il concerto di Voices From The Lake, il progetto di Donato Dozzy e Neel tra le realtà più influenti della ricerca elettronica contemporanea. Il live è in programma giovedì 23 luglio. Quest’anno ad accompagnare Polifonic, tra le altre, ci sarà l’installazione site specific "The Lightning Tower" realizzata dall’artista Pepemaniak.
La storia di Polifonic
Polifonic è nato nel 2017 come festival musicale in Puglia, in Valle d'Itria, e dal 2022 ha una nuova edizione anche a Milano che quest’anno si terrà in autunno. Si tratta di un marchio Made in Italy dallo spirito internazionale, caratterizzato da un legame speciale con il territorio con l'intento di valorizzare le bellezze naturali dei luoghi in cui è inserito. Dal 2021, Polifonic è anche un'etichetta discografica ed esporta il suo consolidato format fuori dai confini nazionali.