Per la prima volta sbarcherà un progetto hip-hop sul palco di Urbino Plays Jazz, pensato proprio come un viaggio filologico dalle radici in cui affonda l’hip-hop ovvero il soul, il funk e le contaminazioni jazz. Shablo sarà in consolle, con lui ruoteranno 3 MC d’eccezione come la giovanissima Mimì vincitrice di X-factor (2024), Joshua e Tormento, e sarà un concerto anche suonato con la costante presenza di fiati e chitarra elettrica sul palco.