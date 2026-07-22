Dal 12 luglio al 2 agosto torna "Urbino Plays Jazz”, il festival che da dodici anni accende i riflettori sulle tendenze del jazz contemporaneo, sulle contaminazioni e sulle energie più fresche della scena italiana. La città ducale e i borghi del Montefeltro tornano a vibrare con l'evento organizzato dall’Associazione Urbino Jazz Club, dal Comune di Urbino e dal Comune di Sant’Angelo in Vado, con il sostegno di Nuovo Imaie e A.M.A.T.
Shablo ospite speciale
Per la prima volta sbarcherà un progetto hip-hop sul palco di Urbino Plays Jazz, pensato proprio come un viaggio filologico dalle radici in cui affonda l’hip-hop ovvero il soul, il funk e le contaminazioni jazz. Shablo sarà in consolle, con lui ruoteranno 3 MC d’eccezione come la giovanissima Mimì vincitrice di X-factor (2024), Joshua e Tormento, e sarà un concerto anche suonato con la costante presenza di fiati e chitarra elettrica sul palco.
La valorizzazione del centro storico
La dodicesima edizione si preannuncia unica grazie a un cambio di prospettiva nell'uso degli spazi urbani. Il direttore artistico, Riccardo Conte, ha infatti immaginato le storiche piazze del centro come veri e propri club metropolitani: luoghi animati da una doppia anima, dove il pubblico potrà godersi la musica sia seduto comodamente al tavolo, sia lasciandosi andare al ritmo e ballando. Un'atmosfera immersiva e informale, capace di fondere la socialità del clubbing con la bellezza monumentale dei luoghi.
Il programma
"Il festival – dichiara Riccardo Conte – si apre come da tradizione con l'anteprima a Sant’Angelo in Vado con il quartetto del diciannovenne Vito Bassi nuovo talento italiano del basso, con la partecipazione straordinaria del maestro Simone Zanchini alla fisarmonica. Quest'anno vogliamo offrire un panorama ricco e aperto alle contaminazioni urbane. Porteremo sul palco l'energia dei Jam Republic, l'esclusivo Shablo Jazz Tour 2026 feat. Joshua, Mimì e Tormento in una delle sue 5 date nazionali ed infine il groove del Cappuccio Collective Smooth con i fuoriclasse Ramon Montagner e Dario Deidda".
In questa programmazione votata all'energia, l'unica e suggestiva eccezione sarà rappresentata dal concerto del duo Jacopo Ferrazza e Simona Severini. I due artisti si esibiranno nella suggestiva piazzetta di Via Valerio (ex sede UJC) per un appuntamento intimo e minimale, studiato per far sognare e viaggiare l'immaginazione degli spettatori all'interno di una cornice storica protetta.