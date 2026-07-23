Un mosaico che tiene insieme guerre, migrazioni e intelligenza artificiale da un lato, famiglie e memorie del secolo scorso dall'altro, restituendo l'immagine di una Mostra variegata per tematiche e per certi versi eccentrica, capace di far convivere il rigore herzoghiano con la leggerezza pop di una band rock riunita dopo anni di silenzio. Più che un semplice defilé di star sul red carpet, Venezia 83 si propone come uno specchio del presente, deformato quanto basta da non risultare rassicurante, ma proprio per questo capace di parlare al pubblico di oggi. Tra gli altri titoli in gara figurano anche "Company" di Casey Affleck, "Un bon petit soldat" di Stéphane Brizé e "Bunker" di Florian Zeller, a conferma di una batteria che spazia tra generi e generazioni di cineasti diversissime tra loro, promettendo dieci giorni di proiezioni memorabili sotto i riflettori del Lido.