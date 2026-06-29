Sarà il cinema di Tinto Brass a inaugurare simbolicamente l'83esima Mostra internazionale d'Arte cinematografica della Biennale di Venezia. Il film Col cuore in gola, thriller pop del 1967 girato e montato dal regista veneziano a Londra, è stato selezionato per la serata di preapertura del festival, in programma il primo settembre al Lido. L'opera sarà presentata in prima mondiale nella nuova versione restaurata in 4K, riportata alla luce in una veste digitale aggiornata.