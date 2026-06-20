Nelle immagini pubblicate su Instagram, l'attrice appare sorridente con una curiosa torta a forma di pecora tra le mani, , mentre alle sue spalle si intravedono i festeggiamenti organizzati dal cast e dalla produzione. Ad accompagnare gli scatti, un messaggio che racconta perfettamente il clima della giornata: "Buon compleanno a me e alla mia sorella gemella Ingrid. Sono in Italia a girare un film e la troupe mi ha sorpreso con una torta fatta a forma di pecora e un camioncino del gelato! Che piacere!❤️". Parole semplici, spontanee, che restituiscono tutta la genuinità di un'artista capace di condividere con il pubblico non soltanto i grandi traguardi professionali, ma anche i momenti più autentici e divertenti della quotidianità. Mentre prosegue il lavoro sul nuovo film diretto da Alice Rohrwacher, che vede coinvolto un cast internazionale di grande richiamo, Isabella Rossellini si concede così una pausa di festa all'insegna della semplicità. E quella pecorella con la lingua di fuori, diventata protagonista delle celebrazioni, racconta forse meglio di qualsiasi discorso il segreto della sua popolarità: saper attraversare il tempo con leggerezza, senza perdere il gusto di divertirsi.