Adams ha raccontato la chiacchierata: "Senti la sua voce e vieni trasportato in un altro mondo. Per un regista è come essere a Disneyland. La conversazione ha spaziato ovunque: dai film a una sitcom gallese, Gavin & Stacey, fino a com'era la sua vita e a com'era la mia. A un certo punto ha cercato di discutere del personaggio, ma gli ho risposto che ne avremmo parlato in una conversazione successiva". Chiusa la chiamata, Adams si è detto: "Perché mai gli avevo detto una cosa del genere? Più tardi però lui mi ha confidato di aver adorato quel momento del nostro primo incontro. Due giorni dopo aveva accettato di fare il film".