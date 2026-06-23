Quentin Tarantino torna sul set come attore in un film del regista Jamie Adams
L'acclamato regista statunitense, che ha già recitato in più film di quanto si pensi, sarà fianco della cantante australiana Kylie Minogue
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Quentin Tarantino torna sul set, stavolta davanti alla macchina da presa: il regista di nove film cult della storia del cinema, ha un ruolo nel film Tangled Up In Blue - questo il titolo provvisorio - del collega gallese Jamie Adams al fianco della cantante australiana Kylie Minogue. Tarantino ha già recitato per lui molto di recente in Only What We Carry, un dramma intimista con Simon Pegg e Charlotte Gainsbourg, girato in soli sei giorni a Deauville e presentato in anteprima mondiale all'ultima edizione del Tribeca Film Festival. Alcuni media gallesi hanno divulgato foto di Tarantino e della Minogue sul set.
Il regista, che nel 2024 ha abbandonato il progetto di The Movie Critic - quello che avrebbe dovuto essere il suo decimo film - è in Gran Bretagna a preparare il debutto del suo primo lavoro teatrale al West End: si intitola The Popinjay Cavalier e dovrebbe aprire all'inizio del 2027.
La collaborazione con Jamie Adams
Adams ha confermato a Variety di avergli proposto a freddo la parte del ricco mecenate John Percy in Only What We Carry. "Gli ho mandato la traccia della storia accompagnandola con una lettera", ha detto il regista gallese. "Sono stato sincero nel dirgli che credevo in lui come attore. L'improvvisazione, per come la utilizzo io, consiste nell'essere pienamente presenti e nel reagire in modo naturale. Lui è uno dei più grandi narratori e conversatori che esistano. Pensavo che questa qualità sarebbe stata straordinaria in un personaggio". Adams non si aspettava di ricevere una risposta, invece, due settimane dopo, l'agente di Tarantino gli scrisse una mail per dire che Quentin era incuriosito e voleva fare una chiamata su Zoom.
Adams ha raccontato la chiacchierata: "Senti la sua voce e vieni trasportato in un altro mondo. Per un regista è come essere a Disneyland. La conversazione ha spaziato ovunque: dai film a una sitcom gallese, Gavin & Stacey, fino a com'era la sua vita e a com'era la mia. A un certo punto ha cercato di discutere del personaggio, ma gli ho risposto che ne avremmo parlato in una conversazione successiva". Chiusa la chiamata, Adams si è detto: "Perché mai gli avevo detto una cosa del genere? Più tardi però lui mi ha confidato di aver adorato quel momento del nostro primo incontro. Due giorni dopo aveva accettato di fare il film".
Un po' regista e un po' attore
Nonostante sia più conosciuto in quanto regista, Tarantino ha recitato in più film di quanto si pensi: il suo debutto da attore si deve attribuire a Le Iene (1992), in cui in interpreta Mr. Brown, uno dei rapinatori, e apre il film con il famoso monologo su Like a Virgin di Madonna. Il suo ruolo più importante risale a quattro anni dopo in Dal Tramonto all'Alba, il film con George Clooney firmato da Robert Rodriguez di cui lui stesso aveva curato la sceneggiatura. Lo ricordiamo anche in Pulp Fiction nel ruolo dello scatenato Jimmie Dimmick oppure ancora nella saga di Kill Bill, che di recente è tornata in sala in una versione che ha unito i due capitoli sotto il nome di Kill Bill: The Whole Bloody Affair.