L'attore di "Breaking Bad" Giancarlo Esposito si è convertito all'Islam

Secondo Al-Sheikh, la decisione dell’attore, 68 anni, è stata determinata dalle esperienze positive vissute durante il suo soggiorno in Arabia Saudita e dai contatti avuti con i musulmani mentre lavorava a una produzione nel Paese. Ha inoltre aggiunto che Esposito ha espresso apprezzamento per la comunità e l’ospitalità che ha trovato durante le riprese. Esposito vanta una carriera pluridecennale nel cinema e in televisione ed è noto anche per le sue interpretazioni in “Better Call Saul” e “The Mandalorian”.