L'attore di "Breaking Bad" Giancarlo Esposito si è convertito all'Islam
La decisione della star 68enne sarebbe stata determinata dalle esperienze positive vissute durante il suo soggiorno in Arabia Saudita, dove è impegnato nelle riprese di un film
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L'attore americano, di origini italiane, Giancarlo Esposito, noto per il ruolo di Gus Fring nella serie televisiva "Breaking Bad", si è convertito all'Islam durante un soggiorno in Arabia Saudita. Lo riferisce la Saudi Gazette, riportando la testimonianza del presidente dell'Autorità Generale per l'Intrattenimento, Turki Al-Sheikh. Al-Sheikh ha dichiarato che Esposito ha recitato la professione di fede islamica, e si è unito ai membri di una troupe della produzione nella preghiera in una moschea.
In Arabia Saudita
Secondo Al-Sheikh, la decisione dell’attore, 68 anni, è stata determinata dalle esperienze positive vissute durante il suo soggiorno in Arabia Saudita e dai contatti avuti con i musulmani mentre lavorava a una produzione nel Paese. Ha inoltre aggiunto che Esposito ha espresso apprezzamento per la comunità e l’ospitalità che ha trovato durante le riprese. Esposito vanta una carriera pluridecennale nel cinema e in televisione ed è noto anche per le sue interpretazioni in “Better Call Saul” e “The Mandalorian”.