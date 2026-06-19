Daveigh Chase, l'attrice di The Ring morta a 35 anni, era denutrita e dipendete dalla droga

Kevin Call, che si autodefinisce il "sindaco di Skid Row", afferma di aver conosciuto Chase in una condizione ben diversa rispetto a quando era una delle star della Disney. "Ci occupiamo di assistenza sul campo, e lei veniva spesso a trovare il nostro centro di accoglienza", ha raccontato. "Ma quando vedo la sua foto adesso e la confronto con come appariva allora… la differenza è enorme. È questo l’effetto della dipendenza su molte celebrità". Call ha raccontato di aver notato che Chase appariva sempre più magra ogni volta che la vedeva: "Stava dimagrendo sempre di più, e questo mi ha fatto capire che aveva una malattia che non veniva curata e che aveva bisogno di aiuto. E non è riuscita a ricevere aiuto in tempo".