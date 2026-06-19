Daveigh Chase, l'attrice di The Ring morta a 35 anni, era denutrita e dipendete dalla droga

Morta improvvisamente l'attrice Michelle Trachtenberg
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Il padre dell'attrice, John Schwallier, ha rivelato in un'intervista al New York Times che la figlia lottava contro la tossicodipendenza fin da quando aveva 13 anni e viveva come una senzatetto
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La star di “Lilo & Stitch” e protagonista dell'horror The Ring, Daveigh Chase, morta il 16 giugno a 35 anni in ospedale a causa di complicazioni dovute a una meningite batterica e a un’infezione del sangue, conduceva un’esistenza tormentata già da mesi, mentre i suoi amici e i suoi cari cercavano disperatamente di salvarle la vita. Daveigh diventata ogni giorno sempre più magra mentre lottava contro la dipendenza a Skid Row, celebre e degradato quartiere di Los Angeles. Lo rivela il New York Post.
Kevin Call, che si autodefinisce il "sindaco di Skid Row", afferma di aver conosciuto Chase in una condizione ben diversa rispetto a quando era una delle star della Disney. "Ci occupiamo di assistenza sul campo, e lei veniva spesso a trovare il nostro centro di accoglienza", ha raccontato. "Ma quando vedo la sua foto adesso e la confronto con come appariva allora… la differenza è enorme. È questo l’effetto della dipendenza su molte celebrità". Call ha raccontato di aver notato che Chase appariva sempre più magra ogni volta che la vedeva: "Stava dimagrendo sempre di più, e questo mi ha fatto capire che aveva una malattia che non veniva curata e che aveva bisogno di aiuto. E non è riuscita a ricevere aiuto in tempo".
Il padre dell'attrice, John Schwallier, ha rivelato in un'intervista al New York Times che la figlia lottava contro la tossicodipendenza fin da quando aveva 13 anni, e che viveva da tempo in condizioni di estrema precarietà insieme al fidanzato Roy Hernandez ed era diventata una senzatetto.
Il manager di Daveigh, John Ryan, ha cercato di salvarla ma non è riuscito a trovarla in tempo. Ryan ha dichiarato che lui e la sorellastra di Chase, Gaia Brown, avevano chiesto l’aiuto di un investigatore privato circa un anno fa per rintracciarla e procurarle assistenza e che alla fine del 2025 gli era stato segnalato un video che presumibilmente mostrava Chase incredibilmente magra e in difficoltà. Il video, pubblicato e successivamente rimosso dai social media, mostrava una Chase molto magra, quasi priva di sensi e distesa sul pavimento di quella che sembrava una tenda o una roulotte. Ryan e la sorellastra di Chase avevano pianificato di far entrare l’attrice in una struttura di riabilitazione in Costa Rica di proprietà di un amico, dopo averla rimessa in sesto a Los Angeles. Ma quando è arrivato a Skid Row lei era già "scomparsa".
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