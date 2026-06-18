Era rientrata dalla thailandia Attrice turca morta, il legale di Ece Irtem: "Non era ubriaca, aveva dolori allo stomaco"

L'avvocato della famiglia, Uğur Gökkoyun, ha spiegato che la 35enne ha sofferto di dolori allo stomaco prima della morte improvvisa. La giovane, che proprio quel giorno festeggiava il compleanno, avrebbe rinunciato a una festa organizzata dalle amiche proprio a causa di un forte malessere