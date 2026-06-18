Attrice turca morta, il legale di Ece Irtem: "Non era ubriaca, aveva dolori allo stomaco"
L'avvocato della famiglia, Uğur Gökkoyun, ha spiegato che la 35enne ha sofferto di dolori allo stomaco prima della morte improvvisa. La giovane, che proprio quel giorno festeggiava il compleanno, avrebbe rinunciato a una festa organizzata dalle amiche proprio a causa di un forte malessere
Ece Irtem © Instagram
Dopo la morte improvvisa della giovane attrice Ece İrtem, nota per la sua partecipazione alla serie "Mr. Wrong - Lezioni d'amore" insieme a Can Yaman, si è aperto un acceso dibattito mediatico alimentato dalla diffusione di alcune immagini che la mostrerebbero in condizioni di evidente debolezza mentre rientrava nella sua abitazione. Le ipotesi circolate online, che parlavano di un possibile "uso eccessivo di alcol", sono state però smentite con decisione dalla famiglia attraverso il legale Uğur Gökkoyun, che ha ricostruito le ultime ore di vita dell'attrice parlando di un forte mal di stomaco.
Le ultime immagini di Ece Irtem
Le riprese provenienti dalle telecamere di sorveglianza dell'edificio hanno rapidamente fatto il giro dei media turchi e dei social, generando una forte ondata di speculazioni. Nelle immagini, la giovane attrice appare visibilmente provata mentre entra nel palazzo appoggiandosi alla madre, un dettaglio che ha alimentato voci su un possibile abuso di sostanze alcoliche.
Secondo quanto chiarito dall'avvocato della famiglia, Uğur Gökkoyun, tali interpretazioni sarebbero infondate e lontane dalla realtà dei fatti. L'attrice, infatti, non si sarebbe trovata in stato di ebbrezza, ma avrebbe sofferto di forti dolori gastrici che ne avrebbero compromesso la capacità di muoversi normalmente.
L'ultimo giorno dell'attrice
Nel comunicato diffuso dal legale emergono i dettagli dell'ultimo giorno di vita di Ece İrtem. La giovane, che proprio quel giorno festeggiava il compleanno, avrebbe rinunciato a una celebrazione organizzata dalle amiche a causa di un forte malessere fisico. Insieme alla madre avrebbe fatto una breve passeggiata nella zona di Moda, per poi fermarsi in un locale vicino dove avrebbero consumato soltanto due bibite analcoliche.
Secondo quanto riferito, le condizioni dell'attrice sarebbero peggiorate al punto da spingerla a voler tornare a casa, distante poche decine di metri. Lo scontrino delle consumazioni, ha precisato l'avvocato, sarebbe ancora in possesso della famiglia a conferma della versione fornita.
Il possibile collegamento con un malessere precedente
Un ulteriore elemento ricostruito nella dichiarazione riguarda lo stato di salute della giovane nei giorni precedenti. L'avvocato Gökkoyun ha infatti spiegato che Ece İrtem avrebbe accusato un raffreddore e un generale indebolimento dopo un recente viaggio in Thailandia, circostanza che potrebbe aver contribuito al peggioramento delle sue condizioni.
Anche la difficoltà nel camminare ripresa nei video sarebbe, secondo la famiglia, una conseguenza diretta dei dolori addominali e della forte spossatezza, non di un'eventuale intossicazione da alcol o farmaci.
L'intervento del legale e il nodo delle indagini
Il legale della famiglia ha sottolineato come l'obiettivo principale sia quello di evitare la diffusione di informazioni non verificate, in attesa degli esiti ufficiali dell'autopsia. Le cause del decesso, infatti, non sono ancora state accertate e saranno chiarite esclusivamente dagli esami dell'Istituto di medicina legale.
Gökkoyun ha inoltre ribadito che le ipotesi circolate su presunti abusi di alcol o antidepressivi non trovano al momento alcun riscontro ufficiale, invitando a mantenere cautela nella diffusione di notizie sensibili.
Una famiglia sotto pressione e la richiesta di rispetto
Nel suo intervento, l'avvocato ha anche denunciato la crescente mole di commenti e interpretazioni circolate sui social network, spesso ritenute offensive o prive di fondamento. La famiglia dell'attrice, già colpita dal lutto, avrebbe quindi deciso di intervenire pubblicamente per contrastare quella che definisce una vera e propria "disinformazione".
La posizione ufficiale rimane quindi in attesa degli accertamenti medico-legali, che saranno decisivi per ricostruire con precisione le cause della morte della giovane attrice e chiudere il caso al centro dell'attenzione mediatica in Turchia.